Mais de 6 mil crianças do ES agradecem aos padrinhos do Papai Noel dos Correios

Ação dos Correios em escola de Vila Velha entregou brinquedos e distribuiu alegria às crianças Crédito: Correios / Divulgação

Mais de 6 mil crianças terão um Natal mais mágico este ano. Os Correios finalizaram as entregas de presentes para as 6.773 crianças participantes da Campanha Papai Noel dos Correios no Espírito Santo. Mais que bolas, bonecas, carrinhos, material escolar, bicicletas, skates e muitos outros brinquedos, o Papai Noel levou (e vai garantir) alegria, encantamento e produziu memórias afetivas para milhares de crianças capixabas.

Neste ano, o Davi, de 8 anos, que mora na Serra, pediu ao Papai Noel algo diferente: “Sou uma criança muito esperta e minha família é bem simples. Eu desejo ganhar hambúrguer, refrigerante com batata frita do McDonald's, pois nunca fui lá, um brinquedo ou roupas”.

O sonho foi realizado no dia 7 de dezembro, quando a turma inteira no menino foi ao Shopping Vitória para uma tarde de diversões e foi presenteada com o lanche no McDonald's. Davi também ganhou tênis e roupas.

Outro Davi, de 9 anos, relatou ao bom velhinho a dificuldade para enxergar o quadro na escola. Os óculos estavam quebrados e a mãe não estava conseguindo uma consulta com oftalmologista no postinho. O pedido era óculos de grau e um boné: “Eu sou educado, respeito todo mundo. Vou ficar muito feliz se minha cartinha for atendida”, escreveu o menino. Davi já está com o boné, passou por uma consulta com oftalmologista voluntário e já encomendou os óculos novos.

Projeto dos Correios presenteia mais de 6 mil crianças no ES

Cadeira de rodas

O pedido da Fernanda, de 10 anos, foi muito especial. Ela pediu uma cadeira de roda, pois a sua havia quebrado, e ganhou!

“Sou cadeirante. Gostaria de ganhar uma cadeira de rodas. A minha quebrou e agora não dá mais para eu ir pra escola”, conta a menina. Ela pediu também um kit de maquiagem ou uma boneca. A menina já está toda feliz com a boneca nova e o kit de maquiagem. Para a cadeira de rodas o Papai Noel contou com a ajuda da Associação Brasileira de Franquias Postais (Abrapost-ES). O item que custa cerca de R$5 mil foi custeado por uma Ação Entre Amigos realizada pelos associados.

Campanha

A campanha Papai Noel dos Correios nasceu pela iniciativa de alguns empregados, que, durante a rotina de trabalho, recebiam cartas escritas por crianças, destinadas ao Papai Noel, mas sem endereço. Sensibilizados, resolveram adotar eles mesmos as cartinhas e enviar os presentes. Com o passar do tempo, a ação foi ganhando proporção e acabou se transformando num projeto corporativo dos Correios e na maior campanha de Natal do Brasil.

No Espírito Santo as adoções das cartinhas aconteceram nas Agências de Correios e na Loja da Campanha no Shopping Vitória de forma presencial e também de forma on-line pelo Blog Noel (http://blognoel.correios.com.br). O recebimento dos presentes aconteceu até dia 8 de dezembro.

Doações

Para fazer a alegria de mais pessoas neste Natal, outros projetos também arrecadam alimentos e presentes. O projeto Recria, situado no bairro Boa Vista 2, em Vila Velha, recolhe alimentos para montar cestas básicas para famílias desassistidas e, para o Natal, as crianças ainda fizeram cartinhas para o Papai Noel, na expectativa de ganhar presentes.