Mais de 400 policiais civis são nomeados e começam a atuar em todo o ES

Governador Renato Casagrande durante nomeação dos novos policiais civis do ES Crédito: Helio Filho

Espírito Santo contará com 401 novos policiais civis. O governador Renato Casagrande assinou, nesta quarta-feira (20), o decretado de nomeação dos candidatos que encerraram o Curso de Formação Profissional da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). O concurso público é referente ao ano de 2018.

DISTRIBUIÇÃO DOS NOVOS INTEGRANTES DA POLÍCIA CIVIL

85 escrivães;

147 investigadores;

5 psicólogos;

77 peritos criminais;

53 auxiliares de perícia médica legal;

29 médicos legistas;

5 assistentes sociais.

Os aprovados no concurso terão um prazo de 30 dias para tomar posse do cargo.

REALIZAÇÃO DO CURSO

Devido a pandemia da Covid-19, a primeira parte do curso ocorreu de forma virtual, com transmissão em tempo real. Já a segunda etapa, foi realizada de maneira presencial, com aulas ministradas na Academia da Polícia Civil do Espírito Santo (Acadepol).

O processo inicial da formação dos policiais, que se desenvolveu no formato online, proporcionou a redução de gastos financeiros com o curso. Anteriormente, estava orçado em R$ 7 milhões, porém, foi encerrado com o investimento de R$ 1,1 milhão.

TRABALHO DA POLÍCIA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA

Casagrande exaltou a importância do trabalho realizado pelos novos policiais, com o propósito de combater a criminalidade no estado. “Eu tenho certeza que todos juntos nós poderemos elevar esses resultados para também estarmos nas primeiras posições como o estado situados na área de segurança pública. Veja como foi importante a gente ter, em 2019, o menor número de homicídios na história do Estado. Em 2020, o segundo ano com o menor número de homicídios".

A ideia do governador é que o ano de 2021 também possa apresentar bons resultados, indicando novas reduções de mortes. Para isso, ressaltou que existe muito trabalho a ser feito.

NOVAS VIATURAS PARA A POLÍCIA MILITAR

A atual gestão do governador Renato Casagrande entregou, nesta quinta-feira (21), 94 novas viaturas à Polícia Militar do estado, com o objetivo de aprimorar e fortalecer a segurança pública da população capixaba. De acordo com Casagrande, esse processo faz parte da reestruturação das corporações, com fornecimento de equipamentos e efetivo para gerar melhorias.