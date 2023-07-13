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Rede pública

Mais de 2,7 mil escolas do ES recebem R$ 37,9 milhões para merenda

Repasses realizados no primeiros semestre de 2023 beneficiaram tanto unidades do Estado quanto dos municípios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2023 às 09:36

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 09:36

O Espírito Santo recebeu, no primeiro semestre de 2023, um total de R$ 37,9 milhões do governo federal para a merenda escolar. Os recursos foram repassados por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) com o objetivo de garantir maior diversidade e qualidade no cardápio da alimentação oferecida aos 777,2 mil alunos matriculados nas escolas públicas. O montante beneficiou 2.735 unidades, tanto as administradas pelo Estado quanto pelos municípios.
Considerando-se apenas os repasses diretos às prefeituras, o município de Serra destaca-se como o maior volume, com um total de R$ 4,26 milhões, que foram distribuídos para 144 escolas e atenderam a 67,1 mil alunos. Em seguida, aparece Vitória, que recebeu R$ 3,15 milhões para 104 escolas e 43,3 mil alunos, e Vila Velha, com um investimento de R$ 3,18 milhões destinados a 112 escolas municipais e 56,4 mil estudantes.
Merenda escolar
Merenda escolar Crédito: Agência Brasil
Em todo o Brasil, o Ministério da Educação (MEC) já repassou R$ 2,5 bilhões para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nos seis primeiros meses do ano. Após seis anos sem reajuste, o governo federal aumentou, em março, o valor repassado aos Estados e municípios pelo programa. O Programa é administrado pelo FNDE, autarquia vinculada ao MEC.
Ao longo de 2023, serão R$ 5,5 bilhões para melhorias da alimentação escolar de cerca de 40 milhões de estudantes da educação básica pública em, aproximadamente, 150 mil escolas do país. Para os ensinos médio e fundamental, que representam mais de 70% dos alunos atendidos pelo programa, o reajuste foi de 39%. Para os estudantes da pré-escola e escolas indígenas e quilombolas, o aumento alcançou o patamar de 35%. Para as demais etapas e modalidades, a correção foi de 28%.

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