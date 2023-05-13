Mais de 100 escorpiões são encontrados em uma noite em distrito no ES

Animais foram encontrados em Pequiá Crédito: Divulgação/Prefeitura de Iúna

A Prefeitura de Iúna, no Sul do Espírito Santo capturou 118 escorpiões em uma única noite no distrito de Pequiá. Os animais foram encontrados pela equipe de Vigilância Ambiental na última quarta-feira (10) e eram da espécie de escorpiões amarelos, que têm alto grau de fecundação.

“Fazemos um trabalho constante de vigilância na região, mas nessa quantidade nunca tínhamos encontrado”, explica Hélio Borel, agente de saúde pública do município, que participou da captura.

De acordo com a prefeitura, os registros de escorpiões em casas ou quintais vêm sendo relatados pela população desde o segundo semestre do ano passado. O mutirão desta semana foi realizado em um cemitério e em uma em uma empresa da região.

“Os maiores casos ocorrem nos distritos, onde há mais locais úmidos, com vegetação e sem iluminação pública em alguns pontos. Locais ideais para encontrar comida, abrigo e água”, informou a cidade.

Mutirão foi realizado na última quarta-feira (10) Crédito: Divulgação/Prefeitura de Iúna

A prefeitura publicou um alerta para a população com orientações para evitar a proliferação do animal. A cidade ressalta que os escorpiões são encontrados em terrenos baldios com mato, entulhos, cascas de árvores, lixo, bem como em galerias de águas pluviais e esgotos.

O município orientou que os moradores tomassem alguns cuidados, como a manutenção de quintais e jardins sempre limpos; o cuidado com os panos de chão e roupas úmidas; o cuidado ao mexer em lenhas, tijolos, entulhos e buracos, dentre outros pontos.