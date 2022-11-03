Loja de bolos é destruída por incêndio na Glória, em Vila Velha

Loja de bolos pegou fogo em Vila Velha Crédito: Fernando Estevão

Uma loja de bolos pegou fogo na madrugada desta quinta-feira (3) na avenida Jerônimo Monteiro, no bairro Glória, em Vila Velha, na Grande Vitória. Todos os equipamentos foram destruídos pelas chamas e ninguém ficou ferido.

Funcionários que estavam em frente ao local durante a manhã, não souberam dizer as causas do incêndio. O grupo de empregados contou que fechou o estabelecimento no final do expediente desta quarta-feira (2), às 19h, e estava tudo normal.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 3h e combateu as chamas. Por se tratar de um edifício, a corporação disse que a Defesa Civil de Vila Velha foi acionada para a avaliar a estrutura da edificação.

O Corpo de Bombeiros também informou que houve solicitação de perícia e o prazo para a conclusão é de 20 dias, com possibilidade de prorrogação. A Prefeitura de Vila Velha informou que vai vistoriar a edificação. Crédito: Fernando Estevão

O Corpo de Bombeiros também informou que houve solicitação de perícia e o prazo para a conclusão é de 20 dias, com possibilidade de prorrogação.

A Prefeitura de Vila Velha foi procurada pela reportagem e informou que a Defesa Civil Municipal vai vistoriar a edificação.