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Sem feridos

Loja de bolos é destruída por incêndio na Glória, em Vila Velha

Funcionários não souberam dizer como as chamas começaram, durante a madrugada desta quinta-feira (3). Corpo de Bombeiros e Defesa Civil foram acionados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2022 às 12:39

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 12:39

Loja de bolos pega fogo em Vila Velha
Loja de bolos pegou fogo em Vila Velha Crédito: Fernando Estevão
Uma loja de bolos pegou fogo na madrugada desta quinta-feira (3) na avenida Jerônimo Monteiro, no bairro Glória, em Vila Velha, na Grande Vitória. Todos os equipamentos foram destruídos pelas chamas e ninguém ficou ferido.
Funcionários que estavam em frente ao local durante a manhã, não souberam dizer as causas do incêndio. O grupo de empregados contou que fechou o estabelecimento no final do expediente desta quarta-feira (2), às 19h, e estava tudo normal.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 3h e combateu as chamas. Por se tratar de um edifício, a corporação disse que a Defesa Civil de Vila Velha foi acionada para a avaliar a estrutura da edificação.
Loja de bolos pega fogo em Vila Velha, no ES
O Corpo de Bombeiros também informou que houve solicitação de perícia e o prazo para a conclusão é de 20 dias, com possibilidade de prorrogação. A Prefeitura de Vila Velha informou que vai vistoriar a edificação. Crédito: Fernando Estevão
O Corpo de Bombeiros também informou que houve solicitação de perícia e o prazo para a conclusão é de 20 dias, com possibilidade de prorrogação.
A Prefeitura de Vila Velha foi procurada pela reportagem e informou que a Defesa Civil Municipal vai vistoriar a edificação.
Com informações do G1ES

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