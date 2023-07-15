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Curiosidade

Lixeiras subterrâneas em praça chamam a atenção de moradores no ES

Equipamentos que podem armazenar três mil litros de lixo foram instalados na Serra, na Grande Vitória. Segundo prefeitura, medida foi feita para evitar mau cheiro

Publicado em 15 de Julho de 2023 às 20:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2023 às 20:19
Lixeiras subterrâneas em praça chamam a atenção de moradores na Serra
Lixeiras subterrâneas em praça chamam a atenção de moradores na Serra Crédito: Reprodução TV Gazeta
Lixeiras um pouquinho diferentes vêm chamando a atenção de moradores na Serra, na Grande Vitória. Muita gente que passa na praça onde elas foram instaladas nem conseguem perceber, mas as lixeiras são subterrâneas, e foram colocadas em praças dos bairros de Laranjeiras e em Manguinhos justamente para tentar deixar a cidade um pouco mais limpa, sem lixo caindo para fora.
As novas lixeiras foram instaladas na Praça da Luz, em Laranjeiras. Quem abre para dar uma conferida consegue perceber que elas são bem fundas.
Abaixo delas tem um contêiner com mais de dois metros de profundidade. Nele, cabem mil litros, o que significa um espaço para trinta sacos pretos cheios de lixo ou até 600 sacolinhas de supermercado cheias.
Quando o contêiner está quase cheio, um sensor envia um alerta para as equipes da prefeitura. E um caminhão vem para recolher o lixo.
Lixeiras subterrâneas em praça chamam a atenção de moradores na Serra
Lixeiras subterrâneas em praça chamam a atenção de moradores na Serra Crédito: Reprodução TV Gazeta
Os funcionários abrem uma parte da calçada, que funciona como se fosse a tampa. Depois ele é levantado pelo guindastes e o lixo é descartado no caminhão.
Quem viu a operação achou curiosa. "Achei muito engraçado, nunca reparei, nunca podia imaginar que era uma lixeira que tinha ali. Muito bem feito", disse a lavradora Maria Aparecida Gomes.
Outro ponto interessante sobre esse novo sistema de lixeiras é que ele possui uma vedação contra mau cheiro.
"Temos dois pontos já instalados em funcionamento na cidade da Serra. Iniciamos as escavações para o terceiro ponto, que é na Praça Ponto de Encontro, em frente à Igreja Matriz no centro. Aí vamos medir a aceitação da população e o comportamento dela para que possamos incentivar também a nossa cidade a descartar corretamente o seu lixo", explicou Enivaldo Dias, secretário de Serviços da Serra.
A prefeitura da Serra disse que recolhe e transporta para o aterro sanitário quase 12 mil toneladas de lixo por mês. Desse total, 40% poderiam ser reciclados.
*Com informações do g1 ES

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