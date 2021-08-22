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Invasão

Live de movimentos que combatem violência contra mulher é atacada por hacker no ES

Invasor entrou em sala virtual fechada e exibiu cenas de sexo explícito. Mulheres vão fazer denúncia na Delegacia de Crimes Cibernéticos

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 12:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2021 às 12:56
O suposto hacker deixou zerada a conta-corrente da Câmara de Dores do Rio Preto
O hacker conseguiu entrar na live e exibiu vídeos pornográficos no lugar da fala das participantes Crédito: Divulgação
Uma live – transmissão ao vivo – com representantes de movimentos sociais do Espírito Santo foi atacada por um hacker, que invadiu a sala virtual e exibiu cenas de sexo explícito. O caso foi relatado pelo Movimento de Mulheres de Cariacica (Momuca), que participava do encontro, realizado na última quarta-feira (18).
O ataque aconteceu durante uma live com representantes mulheres de pelo menos cinco movimentos sociais do estado, que debatiam a violência contra a mulher e a importância da atuação das entidades quanto a esse tema. De acordo com a presidente do Momuca, Vilmara Claudino, o invasor entrou na sala, que era restrita aos participantes, sem permissão e exibiu cenas de sexo, o que causou constrangimento.
“Foi um ato de assédio, um ato imoral, criminoso mesmo. Estavam mulheres em uma live, em uma sala fechada, debatendo sobre a violência contra a mulher e a importância dos movimentos sociais do estado no combate à violência contra a mulher. Quando a palestrante Cida Araújo falava, a live foi invadida e, infelizmente, com cenas de sexo explícito, o que acabou constrangendo todas as mulheres. Vamos tomar as devidas providências para que isso não ocorra mais”, afirmou.
As representantes de movimentos sociais que participavam do debate decidiram fazer uma denúncia e vão prestar queixa à Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, da Polícia Civil.
“Com isso, queremos trazer tranquilidade aos membros para continuar nosso trabalho sem essas importunações. Se foi algo intencional, que essa ou essas pessoas sejam punidas. Entendemos que alguém, quando faz isso, apoia a violência contra a mulher, que é justamente o que estávamos debatendo”, destacou.

"SITUAÇÃO ABSURDA"

Uma das líderes do movimento, Cida Araújo lamentou o ocorrido, mas salientou que a transmissão prosseguiu devido à importância do tema apresentado. 
"Sofremos uma agressão em um  ato de atentado ao pudor. Será registrado um boletim de ocorrência na próxima segunda-feira (23) e vamos publicar uma carta de repúdio. Eu fiquei desconfortável, pois as invasões aconteceram na minha fala e na da companheira Vânia, mas continuamos mesmo assim. Foi uma falta de respeito", pontuou Cida.

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