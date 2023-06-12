Lindenberg terá interdição total por 30 dias a partir desta terça (13)

Construção de galerias pluviais na Avenida Carlos Lindenberg, Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Sila

Avenida Carlos Lindenberg , em Vila Velha , terá um trecho totalmente interditado a partir desta terça-feira (13) para uma obra de construção de galerias de águas pluviais. Ao todo, a via ficará fechada por 30 dias.

As informações são da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb). Segundo a pasta, o trecho próximo à ponte do Rio Aribiri terá uma via totalmente interditada: o fluxo do trânsito sentido Vitória – Vila Velha será remanejado para o sentido oposto com duas vias, somando quatro vias para os dois sentidos.

Para o início da interdição, serão adotadas medidas de segurança como a implantação de redutores de velocidade e sinalização de segurança, bem como monitoramento contínuo para a segurança das comunidades do entorno, até a finalização do projeto e seu desenvolvimento.

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Como serão as galerias

De acordo com a Sedurb, as galerias de concreto com célula dupla irão trabalhar de forma independente, sendo cada célula conduzindo as águas para cada sub-bacia, uma para o bairro Santos Dumont e a outra para o canal da Travessa Belas Artes. Ambas conduzirão as águas da chuva para o canal Aribiri, visando ao bombeamento pela Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Aribiri (EBAP Aribiri).

Atualmente, as águas da sub-bacia do bairro Santos Dumont desaguam na baía de Vitória via canal da Travessa Belas Artes, que não possui seção hidráulica para suportar tal contribuição. Com a construção da galeria da Avenida Carlos Lindenberg, essas águas não serão mais lançadas nesse canal, sendo conduzidas para a EBAP Aribiri.