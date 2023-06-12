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Haverá remanejamento de faixa

Lindenberg terá interdição total por 30 dias a partir desta terça (13)

Trecho ficará totalmente fechado para construção de galerias de águas pluviais; o fluxo do trânsito sentido Vitória – Vila Velha será remanejado para o sentido oposto com duas vias
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

12 jun 2023 às 18:37

Publicado em 12 de Junho de 2023 às 18:37

Galerias pluviais
Construção de galerias pluviais na Avenida Carlos Lindenberg, Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Sila
Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, terá um trecho totalmente interditado a partir desta terça-feira (13) para uma obra de construção de galerias de águas pluviais. Ao todo, a via ficará fechada por 30 dias.
As informações são da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb). Segundo a pasta, o trecho próximo à ponte do Rio Aribiri terá uma via totalmente interditada: o fluxo do trânsito sentido Vitória – Vila Velha será remanejado para o sentido oposto com duas vias, somando quatro vias para os dois sentidos.
Para o início da interdição, serão adotadas medidas de segurança como a implantação de redutores de velocidade e sinalização de segurança, bem como monitoramento contínuo para a segurança das comunidades do entorno, até a finalização do projeto e seu desenvolvimento.
Lindenberg terá interdição total por 30 dias a partir desta terça (13)

Como serão as galerias

De acordo com a Sedurb, as galerias de concreto com célula dupla irão trabalhar de forma independente, sendo cada célula conduzindo as águas para cada sub-bacia, uma para o bairro Santos Dumont e a outra para o canal da Travessa Belas Artes. Ambas conduzirão as águas da chuva para o canal Aribiri, visando ao bombeamento pela Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Aribiri (EBAP Aribiri).
Atualmente, as águas da sub-bacia do bairro Santos Dumont desaguam na baía de Vitória via canal da Travessa Belas Artes, que não possui seção hidráulica para suportar tal contribuição. Com a construção da galeria da Avenida Carlos Lindenberg, essas águas não serão mais lançadas nesse canal, sendo conduzidas para a EBAP Aribiri.
Além dessa galeria principal, será construída no canal da Travessa Belas Artes uma rede de drenagem constituída de galerias fechadas, melhorando seu escoamento para a baía de Vitória.

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