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Caiu de bruços

Jovem morre na beira do mar da Praia de Manguinhos, na Serra

Testemunhas disseram que ela entrou desnorteada na água, nesta quinta-feira (21); identidade da vítima ainda não foi revelada

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 16:33

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

21 jan 2021 às 16:33
Mulher com idade estimada em 25 anos morreu na beira do mar da Praia de Manguinhos, na Serra Crédito: Leitor de A Gazeta
Uma jovem morreu na beira do mar da Praia de Manguinhos, na Serra, durante o início da tarde desta quinta-feira (21). Segundo o relato de testemunhas, ela teria entrado desnorteada na água e caído de bruços, ainda no raso. As informações foram passadas pela Secretaria de Comunicação do município.
Pessoas que presenciaram a cena chegaram a retirá-la do mar e chamaram os salva-vidas que atuam na região. Porém, a mulher já estava sem vida quando os profissionais chegaram ao local. Sem ser identificada, a idade dela é estimada em 25 anos e a morte é tratada como "afogamento" pela Prefeitura da Serra.
Já pela Polícia Civil o caso foi registrado como "encontro de cadáver, possível afogamento". O corpo da jovem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser feito um exame cadavérico que irá apontar a causa da morte e ser liberado por familiares.

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