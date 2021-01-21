Jovem morre na beira do mar da Praia de Manguinhos, na Serra

Uma jovem morreu na beira do mar da Praia de Manguinhos, na Serra, durante o início da tarde desta quinta-feira (21). Segundo o relato de testemunhas, ela teria entrado desnorteada na água e caído de bruços, ainda no raso. As informações foram passadas pela Secretaria de Comunicação do município.
Pessoas que presenciaram a cena chegaram a retirá-la do mar e chamaram os salva-vidas que atuam na região. Porém, a mulher já estava sem vida quando os profissionais chegaram ao local. Sem ser identificada, a idade dela é estimada em 25 anos e a morte é tratada como "afogamento" pela Prefeitura da Serra.
Já pela Polícia Civil o caso foi registrado como "encontro de cadáver, possível afogamento". O corpo da jovem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser feito um exame cadavérico que irá apontar a causa da morte e ser liberado por familiares.