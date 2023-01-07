Jovem morre após acidente entre moto e caminhão na BR 259 em Colatina

O motociclista, Wemerson Lucas de Oliveira Cezar, de 19 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na noite deste domingo (8). Crédito: Leitor | A Gazeta

Um acidente entre uma moto e um caminhão, na tarde deste sábado (7), matou o motociclista 19 anos e deixou ferida uma mulher que estava na garupa. A colisão ocorreu na BR 259, próximo ao trevo do bairro Honório Fraga, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo.Wemerson Lucas de Oliveira Cezar chegou a ser socorrido em estado grave, e a garupa, Maria Gabriela Fagundes da Silva Goldner, teve ferimentos mais leves. Eles foram encaminhados para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu na noite de domingo (8).

De acordo com informações da Polícia Militar , o motorista do caminhão teria avançado o sinal vermelho e, depois do acidente, fugiu do local, em direção a Baixo Guandu , onde foi localizado. Há informações ainda de que o condutor do veículo não parou mesmo quando solicitado por pessoas que presenciaram a colisão.

O acidente ocorreu na BR-259, próximo ao trevo do bairro Honório Fraga, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Crédito: Leitor | A Gazeta

Maria Gabriela informou à polícia que eles estavam na moto, parados no semáforo, com outros dois carros. Quando o sinal abriu, ao entrarem na BR 259, colidiram na lateral com o caminhão, que seguia de Colatina para Baixo Guandu.

Com apoio da Polícia Militar de Baixo Guandu, o motorista do caminhão foi interceptado no município guanduense e encaminhado para a Delegacia de Colatina. Ele foi submetido ao teste com o bafômetro, que deu negativo.

De acordo com a polícia, o motorista do caminhão disse que não viu o acidente. Teria dito ainda que dois veículos tentaram lhe abordar e que ele informou que pararia no posto de combustíveis mais próximo.