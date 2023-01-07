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Violência na estrada

Jovem morre após acidente entre moto e caminhão na BR 259 em Colatina

Mulher que estava na garupa teve ferimentos leves; segundo a polícia, motorista de caminhão teria avançado o sinal vermelho na rodovia e fugiu sem prestar socorro, mas foi localizado em Baixo Guandu
Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

07 jan 2023 às 19:25

Publicado em 07 de Janeiro de 2023 às 19:25

O motociclista, Wemerson Lucas de Oliveira Cezar, de 19 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na noite deste domingo (8).
O motociclista, Wemerson Lucas de Oliveira Cezar, de 19 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na noite deste domingo (8). Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente entre uma moto e um caminhão, na tarde deste sábado (7), matou o motociclista 19 anos e deixou ferida uma mulher que estava na garupa. A colisão ocorreu na BR 259, próximo ao trevo do bairro Honório Fraga, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.Wemerson Lucas de Oliveira Cezar chegou a ser socorrido em estado grave, e a garupa, Maria Gabriela Fagundes da Silva Goldner, teve ferimentos mais leves. Eles foram encaminhados para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu na noite de domingo (8).
De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista do caminhão teria avançado o sinal vermelho e, depois do acidente, fugiu do local, em direção a Baixo Guandu, onde foi localizado. Há informações ainda de que o condutor do veículo não parou mesmo quando solicitado por pessoas que presenciaram a colisão.
O acidente ocorreu na BR-259, próximo ao trevo do bairro Honório Fraga, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Crédito: Leitor | A Gazeta
Maria Gabriela informou à polícia que eles estavam na moto, parados no semáforo, com outros dois carros. Quando o sinal abriu, ao entrarem na BR 259, colidiram na lateral com o caminhão, que seguia de Colatina para Baixo Guandu.
Com apoio da Polícia Militar de Baixo Guandu, o motorista do caminhão foi interceptado no município guanduense e encaminhado para a Delegacia de Colatina. Ele foi submetido ao teste com o bafômetro, que deu negativo.
De acordo com a polícia, o motorista do caminhão disse que não viu o acidente. Teria dito ainda que dois veículos tentaram lhe abordar e que ele informou que pararia no posto de combustíveis mais próximo.

Atualização

09/01/2023 - 12:39
Após publicação desta reportagem, a reportagem recebeu informações de que o motociclista envolvido no acidente não resistiu aos ferimentos e morreu um dia após a colisão O título e o texto foram atualizados.

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