Jovem morre afogado em cachoeira de Divino de São Lourenço

Corpo foi encontrado 10 minutos após a vítima desaparecer. Crédito: Divulgação/ Polícia Militar

Um jovem de 25 anos morreu afogado em uma cachoeira de Divino de São Lourenço, na tarde desta terça-feira (22). De acordo com uma fonte da Polícia Militar, Natan Teixeira Nunes, de 25 anos, teria mergulhado no local e não conseguiu retornar.

Populares também informaram à equipe da PMES que, após mais de 10 minutos do mergulho, o corpo do jovem foi avistado, momento em que acionaram o Corpo de Bombeiros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o afogamento aconteceu no distrito de Patrimônio da Penha. No local, a equipe encontrou um homem em óbito, às margens da cachoeira. O local era de difícil acesso, por meio de trilhas, de modo que os militares fizeram a remoção do corpo até um local mais acessível e o deixaram aos cuidados da Polícia Civil.

A Polícia Militar foI procurada para mais informações sobre a ocorrência, mas não retornou até a publicação da matéria.