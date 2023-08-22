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Jovem morre afogado em cachoeira de Divino de São Lourenço

De acordo com informações de populares à Polícia Militar, homem mergulhou e não conseguiu voltar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2023 às 20:50

Publicado em 22 de Agosto de 2023 às 20:50

Jovem afogado Divino São Lourençio
Corpo foi encontrado 10 minutos após a vítima desaparecer. Crédito: Divulgação/ Polícia Militar
Um jovem de 25 anos morreu afogado em uma cachoeira de Divino de São Lourenço, na tarde desta terça-feira (22). De acordo com uma fonte da Polícia Militar, Natan Teixeira Nunes, de 25 anos, teria mergulhado no local e não conseguiu retornar.
Populares também informaram à equipe da PMES que, após mais de 10 minutos do mergulho, o corpo do jovem foi avistado, momento em que acionaram o Corpo de Bombeiros.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o afogamento aconteceu no distrito de Patrimônio da Penha. No local, a equipe encontrou um homem em óbito, às margens da cachoeira. O local era de difícil acesso, por meio de trilhas, de modo que os militares fizeram a remoção do corpo até um local mais acessível e o deixaram aos cuidados da Polícia Civil.
A Polícia Militar foI procurada para mais informações sobre a ocorrência, mas não retornou até a publicação da matéria.
A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada  por volta das 13h30, para uma ocorrência de afogamento em Cachoeira, na no Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço. O corpo da vítima, um homem de 24 anos, foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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afogamento cachoeira Divino de São Lourenço
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