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Na semana do aniversário

Jovem de Vila Velha desaparece após mergulhar no mar na Praia do Buraco

David Naundof Neto, de 22 anos, comemorava o aniversário da mãe na Praia do Ulé, em Guarapari, no dia em que desapareceu na praia perto do local, na cidade vizinha

Publicado em 

16 abr 2024 às 11:17

Publicado em 16 de Abril de 2024 às 11:17

O rapaz, identificado como David Naundof Neto, é morador de Vila Velha e desapareceu na Praia do Buraco
O rapaz, identificado como David Naundof Neto, é morador de Vila Velha e desapareceu na Praia do Buraco Crédito: Arquivo Pessoal
Um jovem de 22 anos desapareceu após entrar no mar na Praia do Buraco, em Vila Velha, na tarde do último domingo (14). David Naundof Neto é morador de Vila Velha e estava passando o dia na Praia do Ulé, em Guarapari, com a família comemorando o aniversário da mãe dele. 
A esposa de David, Gabriela Pereira Martins Lindolfo, contou que por volta das 14h30, quando o jovem saiu da Praia do Ulé para ir até a Praia do Buraco com dois tios, um primo e o irmão mais novo — com quem entrou na água.
Gabriela explica que não estava no momento e que David é acostumado a nadar, porém, nunca havia entrado no mar daquela região. A mulher contou que o jovem e o irmão entraram na água dividindo um par de pé de pato e David nadou mais para o fundo, onde no primeiro mergulho não conseguiu retornar para a superfície.
O irmão do rapaz conseguiu sair do mar por estar numa região mais rasa. A família acredita que David tenha ficado preso em uma pedra, pois ele não subiu após o mergulho. A Praia do Buraco não possui guarda-vidas e placa de aviso sobre possíveis correntezas.
O rapaz, identificado como David Naundof Neto, é morador de Vila Velha e desapareceu na Praia do Buraco
O rapaz, identificado como David Naundof Neto, é morador de Vila Velha e desapareceu na Praia do Buraco Crédito: Arquivo Pessoal
Gabriela contou que David faz aniversário na próxima quinta-feira (18), completando 23 anos, e que deu o pé de pato para ele no último sábado (13).
"David era um menino que a gente não consegue nem escrever sabe, ele era muito amado, muito carinhoso, trabalhador e faz cinco anos que eu to com ele. Nunca tinha me dado motivo para reclamar dele e nunca deixou faltar nada. Todo mundo ama muito ele"
Gabriela Pereira Martins Lindolfo - Auxiliar administrativa e esposa de David
Segundo a esposa, o rapaz acabou de realizar o sonho de comprar sua primeira moto e que acredita que ele será encontrado.
"A ficha ainda não caiu, sabe? Eu ainda acredito que achem ele com vida"
Gabriela Pereira Martins Lindolfo - Auxiliar administrativa e esposa de David

Praia deserta e com correnteza

Logo após o desaparecimento de David o Corpo de Bombeiros foi acionado. Segundo a família, uma equipe de mergulhou chegou por volta das 16h. Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, o Corpo de Bombeiros informou que buscas pelo rapaz foram feitas no mesmo dia em que ele sumiu e também na segunda-feira (15), sem êxito, e que no momento em que a equipe chegou ao local, guarda-vidas já estavam realizando buscas em três pontos diferentes da região.
A sargento Izabel, supervisora do Salvamar de Vila Velha, explicou à reportagem que em nenhum dia de busca foi feito o mergulho para procurar David por conta do mar agitado. Segundo a supervisora, a região onde o jovem desapareceu possui muita correnteza e que as buscas estão sendo realizadas por meio de drones, quadriciclo e usando a embarcação. Nesta terça-feira, uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo do Espírito Santo (Notaer) foi solicitada para apoiar o Corpo de Bombeiros.
*Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta

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