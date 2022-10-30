Jovem de 21 anos morre em acidente entre moto e carro em Castelo

Um jovem 21 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito na noite deste sábado (29) na comunidade de Estrela do Norte, em Castelo, no Sul do Estado. O motorista de um dos veículos fugiu do local do acidente e não foi localizado.
De acordo com a Polícia Militar, o acidente foi por volta de 20h entre uma motocicleta e um veículo Toyota Corolla na estrada que liga Estrela do Norte até a sede do município. O motociclista morreu no local. Uma equipe do Samu chegou a ser acionada.
O motorista do veículo fugiu do local do acidente, ms o veículo dele foi encaminhado para um patio credenciado do Detran.
Por meio de nota a Polícia Civil respondeu que “Infelizmente, não conseguiremos ajudá-los hoje, pois a ocorrência não foi localizada no plantão vigente. Durante finais de semana, feriados e pontos facultativos a assessoria só tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente das Delegacias. Os cartórios onde consultamos ocorrências de plantões finalizados, funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis.”