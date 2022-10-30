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Motorista fugiu

Jovem de 21 anos morre em acidente entre moto e carro em Castelo

Moto pilotada pela vítima bateu em um Corolla na localidade de Estrela do Norte; condutor do carro fugiu do local e não foi localizado

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 19:37

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

30 out 2022 às 19:37
Um jovem 21 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito na noite deste sábado (29) na comunidade de Estrela do Norte, em Castelo, no Sul do Estado. O motorista de um dos veículos fugiu do local do acidente e não foi localizado.
Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim
Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
De acordo com a Polícia Militar, o acidente foi por volta de 20h entre uma motocicleta e um veículo Toyota Corolla na estrada que liga Estrela do Norte até a sede do município. O motociclista morreu no local. Uma equipe do Samu chegou a ser acionada.
O motorista do veículo fugiu do local do acidente, ms o veículo dele foi encaminhado para um patio credenciado do Detran.
Por meio de nota a Polícia Civil respondeu que “Infelizmente, não conseguiremos ajudá-los hoje, pois a ocorrência não foi localizada no plantão vigente. Durante finais de semana, feriados e pontos facultativos a assessoria só tem acesso às ocorrências e autuações do plantão vigente das Delegacias. Os cartórios onde consultamos ocorrências de plantões finalizados, funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis.”

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