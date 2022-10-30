Jovem de 21 anos morre em acidente entre moto e carro em Castelo

Um jovem 21 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito na noite deste sábado (29) na comunidade de Estrela do Norte, em Castelo , no Sul do Estado. O motorista de um dos veículos fugiu do local do acidente e não foi localizado.

Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

De acordo com a Polícia Militar, o acidente foi por volta de 20h entre uma motocicleta e um veículo Toyota Corolla na estrada que liga Estrela do Norte até a sede do município. O motociclista morreu no local. Uma equipe do Samu chegou a ser acionada.

O motorista do veículo fugiu do local do acidente, ms o veículo dele foi encaminhado para um patio credenciado do Detran.