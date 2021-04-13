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BR 482

Jovem de 19 anos morre em acidente entre moto e carro em Alegre

Colisão que vitimou Igor Antônio Ribeiro aconteceu por volta das 20h20 desta segunda-feira (12)  no local conhecido como "Curva da Volta Fria"

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 12:30

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

13 abr 2021 às 12:30
O jovem estava em uma moto que se envolveu em um acidente com um automóvel na BR 482
Jovem de 19 anos morre em acidente em Alegre Crédito: Corpo de Bombeiros
Um jovem de 19 anos morreu na noite desta segunda-feira (12), após um acidente na BR 482, no município de Alegre, no Sul do Espírito Santo. Igor Antônio Ribeiro estava em uma moto e se envolveu em uma colisão com um carro.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu por volta das 20h20, no local conhecido como "Curva da Volta Fria", próximo ao distrito de Celina. Igor morreu no local e a perícia da Polícia Civil foi acionada.
O jovem estava em uma moto que se envolveu em um acidente com um automóvel na BR 482
Jovem de 19 anos morre em acidente em Alegre Crédito: Corpo de Bombeiros
Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a informação é que Igor estava seguindo na via junto a um grupo de motociclistas e, quando foi ultrapassar um de seus amigos, invadiu a contramão e bateu de frente no carro. O motorista do carro não se feriu.

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