Jovem de 19 anos morre em acidente entre moto e carro em Alegre

Um jovem de 19 anos morreu na noite desta segunda-feira (12), após um acidente na BR 482, no município de Alegre, no Sul do Espírito Santo. Igor Antônio Ribeiro estava em uma moto e se envolveu em uma colisão com um carro.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu por volta das 20h20, no local conhecido como "Curva da Volta Fria", próximo ao distrito de Celina. Igor morreu no local e a perícia da Polícia Civil foi acionada.
Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a informação é que Igor estava seguindo na via junto a um grupo de motociclistas e, quando foi ultrapassar um de seus amigos, invadiu a contramão e bateu de frente no carro. O motorista do carro não se feriu.