Jornalista guarda relíquia do Papa que visitou ES há 30 anos

Dezenove de outubro de 1991 ficou marcado na história do Espírito Santo como o dia em que o Papa João Paulo II celebrou uma missa no Espírito Santo para uma multidão de 200 mil fiéis, na região da Capital que recebeu o nome de Praça do Papa, em homenagem ao pontífice considerado santo.
Trinta anos depois, a celebração também permanece bem viva na memória do jornalista Abdo Chequer. Como mestre de cerimônia do evento, ele foi responsável por transmitir a missa para todo o Brasil. Muito além da experiência profissional, Abdo relembra a emoção do contato com a santidade e mostra a relíquia do Papa, que guarda há décadas.
"Foi um momento marcante na minha vida, que não começou nesse dia, começou meses antes, quando o arcebispo Dom Silvestre Scandian me fez o convite, se eu toparia ser mestre de cerimônia da missa do Papa e, evidentemente, respondi: claro que sim", conta Abdo Chequer, que é diretor de Jornalismo da Rede Gazeta. Veja os detalhes no vídeo.
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PAPA SANTO
João Paulo II se tornou Papa em 16 de outubro de 1978 e permaneceu no pontificado por 26 anos. Logo após sua morte, aos 85 anos, em 2 de abril de 2005, iniciou-se um processo de beatificação, concluído em 1 de maio de 2011. Desde então, ganhou o título de santo.
O milagre associado à santidade é a cura de Marie-Simon-Pierre, freira francesa que sofria de Parkinson, mesma doença de João Paulo II. Muito debilitada pela enfermidade, ela rezou pedindo a ajuda do Papa e, milagrosamente, se recuperou.