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Memória

Jornalista guarda relíquia do Papa que visitou ES há 30 anos

Abdo Chequer relembra os bastidores da missa celebrada por João Paulo II, na Praça do Papa, em Vitória. Ele foi mestre de cerimônia do evento transmitido para todo o Brasil

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 20:15

Joyce Meriguetti

Joyce Meriguetti

Publicado em 

19 out 2021 às 20:15
Abdo Chequer mostra o terço que ganhou do Papa João Paulo II
Abdo Chequer mostra o terço que ganhou do Papa João Paulo II Crédito: Rafael Zambe
Dezenove de outubro de 1991 ficou marcado na história do Espírito Santo como o dia em que o Papa João Paulo II celebrou uma missa no Espírito Santo para uma multidão de 200 mil fiéis, na região da Capital que recebeu o nome de Praça do Papa, em homenagem ao pontífice considerado santo. 
Trinta anos depois, a celebração também permanece bem viva na memória do jornalista Abdo Chequer. Como mestre de cerimônia do evento, ele foi responsável por transmitir a missa para todo o Brasil. Muito além da experiência profissional, Abdo relembra a emoção do contato com a santidade e mostra a relíquia do Papa, que guarda há décadas. 
"Foi um momento marcante na minha vida, que não começou nesse dia, começou meses antes,  quando o arcebispo Dom Silvestre Scandian me fez o convite, se eu toparia ser mestre de cerimônia da missa do Papa e, evidentemente, respondi: claro que sim", conta Abdo Chequer, que é diretor de Jornalismo da Rede Gazeta. Veja os detalhes no vídeo.

ASSISTA AO VÍDEO

PAPA SANTO

João Paulo II se tornou Papa em 16 de outubro de 1978 e permaneceu no pontificado por 26 anos. Logo após sua morte, aos 85 anos, em 2 de abril de 2005, iniciou-se um processo de beatificação, concluído em 1 de maio de 2011. Desde então, ganhou o título de santo.  
O milagre associado à santidade é a cura de Marie-Simon-Pierre, freira francesa que sofria de Parkinson, mesma doença de João Paulo II. Muito debilitada pela enfermidade, ela rezou pedindo a ajuda do Papa e, milagrosamente,  se recuperou.

Visita de João Paulo II ao ES

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