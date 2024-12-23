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Praia Central

Jacaré morto aparece em praia de Piúma e gera tumulto

O local estava cheio de banhistas neste domingo (22); a suspeita é que tenha vindo de um rio que deságua na praia

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 14:26

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 dez 2024 às 14:26
Um jacaré chamou atenção dos banhistas que estavam na Praia Central de Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde de domingo (22). A aparição chegou a causar tumulto porque acharam que o animal estava vivo, mas um homem percebeu que não estava e retirou o animal, deixando-o em um ponto mais afastado da areia.
O comerciante Rodrigo Polonini contou para o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, que o jacaré apareceu por volta de 16h. Ele suspeita que tenha vindo pelo rio que deságua na praia. Contou ainda que uma viatura da Polícia Militar passou na hora, viu o tumulto e até parou, mas até agora ninguém sabe onde foi parar o corpo do animal. 
A reportagem demandou a prefeitura e a Polícia Militar Ambiental para saber se foram acionadas e se houve a remoção do jacaré, mas não teve retorno até a publicação.

Cuidados

O biólogo Luciano Cabral disse que a presença de jacarés nas praias não é comum, mas pode acontecer quando há outros ecossistemas, como manguezais, em áreas próximas. Ele orienta que a população deve sempre manter distância e não alimentar animais silvestres, como jacarés e capivaras. Caso encontre esses animais fora de seu habitat natural ou em zona de risco, a orientação é entrar em contato com os órgãos ambientais, como a polícia ambiental.

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