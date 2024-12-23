Jacaré morto aparece em praia de Piúma e gera tumulto

Um jacaré chamou atenção dos banhistas que estavam na Praia Central de Piúma , Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde de domingo (22). A aparição chegou a causar tumulto porque acharam que o animal estava vivo, mas um homem percebeu que não estava e retirou o animal, deixando-o em um ponto mais afastado da areia.

O comerciante Rodrigo Polonini contou para o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, que o jacaré apareceu por volta de 16h. Ele suspeita que tenha vindo pelo rio que deságua na praia. Contou ainda que uma viatura da Polícia Militar passou na hora, viu o tumulto e até parou, mas até agora ninguém sabe onde foi parar o corpo do animal.

A reportagem demandou a prefeitura e a Polícia Militar Ambiental para saber se foram acionadas e se houve a remoção do jacaré, mas não teve retorno até a publicação.

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