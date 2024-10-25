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Jacaré-de-papo-amarelo é resgatado em lagoa artificial de empresa na Serra

O animal foi encontrado por funcionários da empresa, que acionaram o Projeto Caiman, que realizou o resgate do réptil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2024 às 17:29

Publicado em 25 de Outubro de 2024 às 17:29

Uma presença "inusitada" em uma lagoa artificial de uma empresa no polo industrial de Civit II, na Serra, chamou a atenção de funcionários na manhã desta sexta-feira (25). Isso porque, no local, estava um jacaré-de-papo-amarelo juvenil. A equipe do Projeto Caiman, especializada em conservação e resgate da espécie, foi acionada pelos funcionários para realizar a retirada do réptil.
O animal, batizado como Balbino, tem aproximadamente 70 centímetros e cerca de 6 anos, e estava abrigado em uma estação de armazenamento de água da chuva da empresa. Nos últimos dias, o nível da água subiu, tornando a situação preocupante para os trabalhadores, uma vez que a área está próxima a uma lagoa natural.
Durante o resgate, a operação se mostrou mais complicada que o esperado. O animal havia se alojado em uma lagoa artificial coberta por lona, que se encontrava seca. Sem água suficiente para flutuar, o jacaré não conseguia sair por conta própria, o que gerou tensão na captura.
Jacaré-de-papo-amarelo é resgatado em lagoa artificial de empresa na Serra
Jacaré-de-papo-amarelo é resgatado em lagoa artificial de empresa na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Apesar do desafio, o resgate foi bem-sucedido. "Ele está aparentemente saudável e gordinho. Para nós do Projeto Caiman cada vida importa e não medimos esforços para salvar os animais. A proteção da natureza é nosso propósito de existir", comentou o pesquisador Lucas Yu, do Projeto Caiman.
Segundo Yhuri Nóbrega, presidente do Instituto Marcos Daniel, o jacaré-de-papo-amarelo é uma espécie extremamente importante à sociedade.
"Ele é responsável por contribuir para a manutenção de um ambiente aquático e terrestre equilibrado e saudável. Promovendo um ambiente melhor para todos e todas", disse Yhuri Nóbrega. 

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