Uma presença "inusitada" em uma lagoa artificial de uma empresa no polo industrial de Civit II, na Serra , chamou a atenção de funcionários na manhã desta sexta-feira (25). Isso porque, no local, estava um jacaré-de-papo-amarelo juvenil. A equipe do Projeto Caiman, especializada em conservação e resgate da espécie, foi acionada pelos funcionários para realizar a retirada do réptil.

O animal, batizado como Balbino, tem aproximadamente 70 centímetros e cerca de 6 anos, e estava abrigado em uma estação de armazenamento de água da chuva da empresa. Nos últimos dias, o nível da água subiu, tornando a situação preocupante para os trabalhadores, uma vez que a área está próxima a uma lagoa natural.

Durante o resgate, a operação se mostrou mais complicada que o esperado. O animal havia se alojado em uma lagoa artificial coberta por lona, que se encontrava seca. Sem água suficiente para flutuar, o jacaré não conseguia sair por conta própria, o que gerou tensão na captura.

Jacaré-de-papo-amarelo é resgatado em lagoa artificial de empresa na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Apesar do desafio, o resgate foi bem-sucedido. "Ele está aparentemente saudável e gordinho. Para nós do Projeto Caiman cada vida importa e não medimos esforços para salvar os animais. A proteção da natureza é nosso propósito de existir", comentou o pesquisador Lucas Yu, do Projeto Caiman.

Segundo Yhuri Nóbrega, presidente do Instituto Marcos Daniel, o jacaré-de-papo-amarelo é uma espécie extremamente importante à sociedade.