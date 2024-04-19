Instituto Terra lança projeto para capacitar jovens na área audiovisual

Imagem do Rio Doce, em Colatina Crédito: Arquivo A Gazeta | Vitor Jubini

O Instituto Terra está com as inscrições abertas até o dia 22 de abril para o projeto educacional “Terra Jovens”, que vai oferecer capacitação na área de produção de conteúdos audiovisuais. O público-alvo contempla jovens na faixa etária entre 16 e 29 anos que moram na região da Bacia do Rio Doce. Os interessados podem se inscrever no site do projeto

Serão realizadas 12 oficinas, nos meses de maio e junho, com temáticas relacionadas às questões ambientais, sociais e políticas. O objetivo é despertar o pensamento crítico, por meio de reflexões sobre o mundo contemporâneo. Esta é a primeira edição do projeto e são 30 vagas a serem preenchidas. As aulas serão realizadas na sede do Instituto Terra, em Aimorés, Minas Gerais.

“Estamos vivendo uma atualidade efervescente, com muitos acontecimentos que causam indignação, como a desigualdade social, as crises climáticas, as guerras, o consumo desenfreado, entre muitos outros. Porém, esse é um sentimento que se não for olhado com cuidado, se torna indiferente. Mas então como fazer com que isso seja o motor de uma mudança? O projeto traz um conteúdo que desperta o pensamento crítico, que aposta na capacidade dos jovens de compreender suas condições de vida e de serem protagonistas de sua realidade”, comenta Ozie Gheirart, coordenador do projeto Terra Jovens.

Etapas

O programa é dividido em três etapas. A primeira é chamada de “Terra, Cultura e Consciência”, em que serão promovidos 6 encontros com diversos profissionais que irão abordar temas relacionados ao meio ambiente, políticas públicas, tecnologia, mídias sociais, fake news e desinformação, consumo, filosofia, ação cidadã, gênero, etnia, raça, gerações e muitos outros.

Já a segunda parte, denominada “Como Contar uma História em Vídeos”, traz a jornalista, editora e montadora de vídeos Flora Itabirano para instrumentalizar e auxiliar os jovens a registrar e documentar formatos audiovisuais. O conteúdo vai desde a construção de roteiros, passando por planos de gravação, iluminação e uso de aplicativos de gravação e edição para celulares, até decupagem, gravação, edição e finalização.

Por fim, organizada pelos próprios jovens do curso no Instituto Terra, a terceira etapa será a promoção de um evento cultural para a comunidade, onde os alunos irão exibir os filmes produzidos por eles mesmos sobre um tema pré-determinado na primeira parte do projeto.