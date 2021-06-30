Inscrições para o Enem 2021 começam nesta quarta-feira; veja como fazer

Inscrição Enem 2021 Crédito: Inep

Os interessados poderão se inscrever na Página do Participante, até 14 de julho. A taxa de inscrição é de R$ 85 e o pagamento deve ser feito por aqueles que não estão isentos, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança).

Os resultados finais das solicitações de isenção foram divulgados pelo Inep no dia 25 de junho e estão disponíveis na Página do Participante.



COMO SERÁ A PROVA

As provas do Enem 2021 serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, tanto a versão digital quanto a impressa. As duas versões também terão a mesma estrutura de prova: quatro cadernos de questões e a redação.

Cada prova terá 45 questões de múltipla escolha, que, no caso do Enem Digital, serão apresentadas na tela do computador. Já a redação será realizada em formato impresso, nos mesmos moldes de aplicação e correção da versão em papel. Os participantes receberão folhas de rascunho nos dois dias.

No primeiro dia, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias, além da redação. A aplicação regular terá cinco horas e 30 minutos de duração.

No segundo dia, as provas serão de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. Nesse caso, a aplicação regular terá cinco horas de duração.

PREVENÇÃO CONTRA COVID-19

Mais uma vez, será obrigatório que os candidatos usem máscara durante a prova para reduzir o risco de contaminação por Covid-19. No edital, também há a determinação para o uso de álcool em gel na higienização das mãos.



Não seguir os protocolos de prevenção leva à eliminação do estudante.

HORÁRIO DAS PROVAS (NO FUSO DE BRASÍLIA)

Abertura dos portões: 12h



Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas no 1º dia: 19h

Término das provas no 2º dia: 18h30

COMO FAZER A INSCRIÇÃO

O Inep indica um passo a passo para realizar a sua inscrição. Veja a seguir:

Na página do participante, ler informações iniciais e clicar em "Inscrição"



Inscrição Enem 2021 Crédito: Inep

2. Na página do participante, ler informações iniciais e clicar em "Inscrição".]Numa caixa de diálogo que se abre, selecionar a imagem da pergunta que é feita. Em seguida, preencher com o número do CPF e a data de nascimento (iguais aos cadastrados na Receita Federal). Depois clicar em “Iniciar a inscrição”.

Inscrição Enem 2021 Crédito: Inep

3. Após a identificação do candidato, clicar em "próximo" e depois preencher dados pessoais e endereço.

Inscrição Enem 2021 Crédito: Inep

4. Em “atendimentos”, será perguntado se o participante precisa de atendimento especializado.

Inscrição Enem 2021 Crédito: Inep

5. Depois, escolher a prova de língua estrangeira: inglês ou espanhol.

Inscrição Enem 2021 Crédito: Inep

6. A próxima etapa é a situação do ensino médio do participante. O Inep confirmou que treineiros poderão fazer o Enem deste ano, mas só a versão impressa.

Inscrição Crédito: Inep

7. O questionário socioeconômico tem 25 perguntas. A cada pergunta, basta selecionar uma das opções e clicar no botão “Próximo”.

Inscrição Enem 2021 Crédito: Inep

8. Na etapa seguinte, é preciso informar os contatos para o Inep enviar informações relativas ao exame.

Inscrição Enem 2021 Crédito: Inep

9. O participante, então, deverá escolher se a modalidade da prova é impressa ou digital.

Inscrição Enem 2021 Crédito: Inep

10. A seguir, informar estado e cidade.

Inscrição Enem 2021 Crédito: Inep

11 Inserir uma foto.

Inscrição Enem 2021 Crédito: Inep

12. Depois, clicar em “enviar inscrição”. O Inep lembra que, se o participante não solicitou a isenção da taxa de inscrição ou se teve o pedido reprovado, é importante lembrar de pagar a GRU Cobrança para garantir sua participação.

Inscrição Enem 2021 Crédito: Inep