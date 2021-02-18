Inscrições para 3 mil vagas do Pré-Enem abertas a partir de sexta (19)

As aulas poderão ser acompanhadas na escola ou em casa, pela internet Crédito: Carlos Alberto Silva

A partir de sexta-feira (19), estarão abertas as inscrições para concorrer a 3 mil vagas no Pré-Enem 2021 , curso gratuito preparatório para o exame, oferecido pelo governo do Espírito Santo. O cadastramento poderá ser feito até 25 de fevereiro, no link: https://forms.gle/3hGprJwX9DRidRuc6 . O edital que estabelece todas as normas e procedimentos estará disponível na edição de sexta (19) do Diário Oficial do Estado.

O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande e o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, na manhã desta quinta-feira (18). Neste ano, o Pré-Enem contou com aumento de 50% na oferta de vagas em relação ao ano anterior. As aulas serão ofertadas em 50 escolas, localizadas em 42 municípios capixabas.

“Um bom resultado no Enem significa uma boa oportunidade de entrar na universidade que a pessoa deseja. E o Pré-Enem é uma grande oportunidade de se preparar sem custos. A educação é instrumento de geração de oportunidades. Ampliação dessas vagas mostra a preocupação do governo em incluir cada vez mais pessoas nas universidades”, destacou o governador.

De Angelo explicou que o curso estará disponível em formato on-line, por meio do programa Escolar. As aulas serão transmitidas ao vivo, de forma síncrona, permitindo a interação entre alunos e professores. Os estudantes poderão optar por assistir às aulas presencialmente na escola ou em suas casas, pela internet.

"No site do Programa Escolar terá o conteúdo do Pré-Enem, além das aulas on-line, ao vivo, que serão ministradas duas vezes por semana, podendo haver uma interação entre aluno e professor. O Enem é uma avaliação que dá acesso ao ensino superior e estamos oportunizando aos jovens a possibilidade de se prepararem para o exame. No ano passado, um terço dos estudantes que cursaram o Pré-Enem foi aprovado no ensino superior”, destacou o secretário.

INSCRIÇÕES

Podem se inscrever os estudantes do ensino médio, matriculados no ano de 2021 no ensino regular; no Integrado à Educação Profissional (EMI); nas 2ª e 3ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA); nos Centros e Núcleos Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (Ceeja/Neeja); e os concludentes da 3ª etapa da EJA do ano de 2020.

Para a classificação do candidato serão considerados os seguintes critérios: ter cursado os anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano), ou equivalente, em escola pública; ter cursado todo o ensino médio, ou equivalente, em escola pública; ser cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico); e residir em região atendida pelo Programa Estado Presente.