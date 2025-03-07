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Norte do Estado

Incêndio atinge galpão de empresa com itens de papelaria em Linhares

Fogo começou no início da tarde desta sexta-feira (6), durante o horário de almoço dos funcionários; não há feridos

Publicado em 07 de Março de 2025 às 15:23

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

07 mar 2025 às 15:23
Um incêndio de grandes proporções atingiu o galpão de uma distribuidora de itens de papelaria no bairro Aviso, em LinharesNorte do Espírito Santo, no início da tarde desta sexta-feira (7).
Um dos sócios da empresa, Márcio Gallon, contou ao repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta, que estava em casa almoçando quando recebeu uma ligação de um funcionário informando que o galpão estava em chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combate ao incêndio, com auxílio de caminhões-pipa do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) e da Prefeitura de Linhares. 
A corporação informou à reportagem que foi acionada por volta das 12h30, e pouco antes das 15h, o fogo foi controlado e extinto. Foram utilizados cerca de 40 mil litros de água no combate às chamas. A causa ainda é desconhecida, mas será realizada perícia a pedido dos donos. Segundo a empresa, o prejuízo é de pelo menos R$ 2 milhões pela perda dos materiais e danos danos estruturais no imóvel.

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