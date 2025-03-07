Incêndio atinge galpão de empresa com itens de papelaria em Linhares

Um dos sócios da empresa, Márcio Gallon, contou ao repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta , que estava em casa almoçando quando recebeu uma ligação de um funcionário informando que o galpão estava em chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combate ao incêndio, com auxílio de caminhões-pipa do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) e da Prefeitura de Linhares.

A corporação informou à reportagem que foi acionada por volta das 12h30, e pouco antes das 15h, o fogo foi controlado e extinto. Foram utilizados cerca de 40 mil litros de água no combate às chamas. A causa ainda é desconhecida, mas será realizada perícia a pedido dos donos. Segundo a empresa, o prejuízo é de pelo menos R$ 2 milhões pela perda dos materiais e danos danos estruturais no imóvel.