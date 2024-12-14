Incêndio atinge farmácia no Centro de Vitória; veja vídeo

Às 14h11 deste sábado (14), uma fumaça começou a sair de dentro de uma farmácia que fica em frente à Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória , como mostra o vídeo acima. Era um incêndio que começou nos fundos do estabelecimento. O Corpo de Bombeiros foi chamado, evacuou o prédio (que, nos andares de cima, é residencial) e controlou o fogo. Ninguém ficou ferido.

Em imagens enviadas à reportagem da Rede Gazeta, é possível ver a fumaça saindo da farmácia e pessoas sentadas na calçada, preocupadas, já que havia moradores no prédio. De acordo com os donos do estabelecimento, o fogo atingiu o estoque, os computadores e o teto de gesso. Eles estimam um prejuízo de R$ 200 mil.

O aspirante Batisti, do Corpo de Bombeiros, conversou com a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta. Ele explicou que nos fundos da farmácia havia muito material inflamável, como papel higiênico, e foi lá que o incêndio começou. No entanto, ainda não se sabe o que teria provocado o fogo. "Nós fizemos a evacuação do prédio, retiramos todos com o auxílio da guarda municipal. A partir disso, foi feito o combate ao incêndio. Como não atingiu a parte superior do edifício, aparentemente o prédio está em condições de retorno dos moradores", detalhou.

Incêndio atinge farmácia no Centro de Vitória