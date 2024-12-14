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Muita fumaça

Incêndio atinge farmácia no Centro de Vitória; veja vídeo

Estabelecimento fica em frente à Praça Costa Pereira; prédio precisou ser evacuado pelo Corpo de Bombeiros

Publicado em 14 de Dezembro de 2024 às 16:42

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

14 dez 2024 às 16:42
Às 14h11 deste sábado (14), uma fumaça começou a sair de dentro de uma farmácia que fica em frente à Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, como mostra o vídeo acima. Era um incêndio que começou nos fundos do estabelecimento. O Corpo de Bombeiros foi chamado, evacuou o prédio (que, nos andares de cima, é residencial) e controlou o fogo. Ninguém ficou ferido.
Em imagens enviadas à reportagem da Rede Gazeta, é possível ver a fumaça saindo da farmácia e pessoas sentadas na calçada, preocupadas, já que havia moradores no prédio. De acordo com os donos do estabelecimento, o fogo atingiu o estoque, os computadores e o teto de gesso. Eles estimam um prejuízo de R$ 200 mil.
O aspirante Batisti, do Corpo de Bombeiros, conversou com a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta. Ele explicou que nos fundos da farmácia havia muito material inflamável, como papel higiênico, e foi lá que o incêndio começou. No entanto, ainda não se sabe o que teria provocado o fogo. "Nós fizemos a evacuação do prédio, retiramos todos com o auxílio da guarda municipal. A partir disso, foi feito o combate ao incêndio. Como não atingiu a parte superior do edifício, aparentemente o prédio está em condições de retorno dos moradores", detalhou.

Incêndio atinge farmácia no Centro de Vitória

Ao lado da farmácia há uma loja de celulares. Os dois estabelecimentos são ligados por um tubo de ventilação. Por esse motivo, a fumaça foi parar lá também. "Não tinha foco de incêndio na loja de celulares, mas havia bastante fumaça no local. A gente, de imediato, fez a ventilação do ambiente juntamente com uma mangueira ao lado, caso tivesse incêndio também, para prevenir", explicou o aspirante.
Por volta das 15h40, os bombeiros deixaram o local. A área da farmácia foi isolada para perícia. A reportagem de A Gazeta pediu detalhes às assessorias do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Prefeitura de Vitória, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

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