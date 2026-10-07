Incêndio atinge casa de dois andares em Vila Velha

Um incêndio atinge uma casa na Rua Ana Siqueira, no bairro Alvorada, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (7). Imagens mostram uma densa nuvem de fumaça saindo do imóvel de dois andares. Ainda não há informações sobre feridos nem sobre a causa do fogo.





O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta de 13h40 e que as equipes trabalham no combate às chamas. Antes da chegada da corporação, vizinhos tentaram conter o fogo e auxiliar os moradores, colocando uma escada para dar acesso ao segundo andar da residência.





O repórter Felipe Sena, da TV Gazeta, conversou com a irmã do morador da casa. A mulher, que preferiu não se identificar, contou que o irmão é acumulador e disse suspeitar que o fogo tenha começado após um curto-circuito.





Segundo ela, dois cães viviam no imóvel. Um deles foi resgatado, enquanto o outro ainda não havia sido localizado.





No mesmo terreno há outros dois imóveis, que não foram atingidos pelas chamas.