Incêndio atinge barraca de churrasco e causa susto em festa de Guaçuí

Um incêndio atingiu uma barraca de churrasco durante a 63ª Expoagro de Guaçuí , na Região do Caparaó do Espírito Santo, assustou quem estava no local na noite de sábado (30). Segundo o Corpo de Bombeiros , as chamas começaram por volta de 21h50 e consumiram toda a estrutura. Duas pessoas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para um hospital na cidade.

Segundo os Bombeiros, na barraca – de estrutura provisória – era realizada venda de churrasquinho. Na estrutura havia uma chapa de churrasco e caldeirão para o cozimento de alimentos, ambos ligados a duas botijas de gás.

Segundo informações de um funcionário da barraca, filho do proprietário, o incêndio começou devido a um vazamento em uma das botijas de gás. Ele contou que o irmão dele, na tentativa de conter o vazamento, movimentou na botija a conexão da mangueira, o que fez aumentar a saída do gás inflamável.

Conforme o relato do homem aos Bombeiros, o fogo se expandiu de forma rápida e incontrolável. No incêndio, vários materiais de rápida combustão, como plásticos e outros objetos no local dentro da barraca, foram consumidos.

Incêndio em barraca de festa de Guaçuí assusta público

Dois bombeiros militares de folga, bem próximos à barraca, foram os primeiros a atuar com extintores no local. Uma equipe, ao lado do palco, chegou logo depois e controlou as chamas. A atuação, segundo o Corpo de Bombeiros, foi rápida.

“O que mais nos chamou a atenção, da nossa visão técnica, foi que a estrutura da barraca – a lona que revestia toda a barraca, inclusive o teto - foi objeto de grande chama, de combustão violenta; pois, para tal, o esperado é que o material seja antichamas, este material possui aditivo antichamas que, por isso, não propaga fogo!”, analisou o Segundo Sargento do Corpo de Bombeiros, Ari José de Santana Barbosa.

Duas pessoas, funcionários, foram encaminhadas para a Santa Casa de Guaçuí com queimaduras leves.