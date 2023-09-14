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Incêndio atinge área de preservação no Parque Nacional do Caparaó no ES

Chamas chegaram a atingir a área de preservação federal, mas foi extinto na noite de quarta-feira (13), com auxílio do Corpo de Bombeiros
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 set 2023 às 14:03

Publicado em 14 de Setembro de 2023 às 14:03

Um incêndio atingiu em uma área de mata atlântica do Parque Nacional do Caparaó, no distrito de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (13). Segundo guias turísticos do local, o fogo chegou aos limites da área de preservação federal, mas foi extinto com ajuda do Corpo de Bombeiros.
O guia Ivan Souza, que ajudou no combate às chamas, disse que o incêndio começou em uma propriedade particular e, depois, entrou na área do Parque Nacional do Caparaó, sentido ao topo de Pedra Menina. Ele conta que cerca de 20 pessoas atuaram no combate, entre voluntários e moradores, até a chegada dos brigadistas.
Incêndio atinge área de preservação no Parque Nacional do Caparaó
Incêndio atinge área de preservação no Parque Nacional do Caparaó Crédito: Ivan Souza
Uma equipe dos bombeiros também foi acionada e disse que sete militares atuaram por volta das 18h, dando apoio da equipe do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pelo parque.
Após o combate ao incêndio, por volta de 22h, uma equipe do Corpo de Bombeiros se deslocou de volta para a base, ficando no local os brigadistas do parque para observação, caso fosse necessário o retorno.
Na manhã desta quinta-feira (14), o gerente de fogo do Parque Nacional do Caparaó entrou em contato com os Bombeiros e informou que o fogo havia sido completamente extinto, não sendo necessária a atuação da guarnição.

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