Incêndio atinge área de plantação de eucalipto em Aracruz; veja vídeo

Existem casas no entorno do morro, mas nenhuma delas foi impactada diretamente pelas chamas, informou a corporação. Não houve feridos, apenas o incômodo causado pela fumaça.

De acordo com a apuração do repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Norte, o trabalho dos bombeiros é dificultado porque os focos do incêndio estão em áreas de difícil acesso, com muito mato e buracos no caminho. Até o momento, não há informações sobre o que pode ter causado o incêndio e ainda não se sabe se o caso será investigado.