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Grandes proporções

Incêndio atinge área de plantação de eucalipto em Aracruz; veja vídeo

Plantação fica em um morro entre os bairros Pôr do Sol e Limão, em área equivalente a 20 campos de futebol; fogo voltou na manhã desta quarta (25)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

25 out 2023 às 08:21

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 08:21

Um incêndio atingiu uma plantação de eucalipto em um morro entre os bairros Pôr do Sol e Limão, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (24). Segundo o Corpo de Bombeiros, a área afetada pelas chamas é equivalente a 20 campos de futebol. O trabalho para conter o fogo durou cerca de quatro horas, com término por volta das 22h. Houve um novo acionamento na manhã desta quarta (25), após as chamas retornarem. 
Existem casas no entorno do morro, mas nenhuma delas foi impactada diretamente pelas chamas, informou a corporação. Não houve feridos, apenas o incômodo causado pela fumaça.
Focos retornaram na manhã desta quarta (25)
Focos retornaram na manhã desta quarta (25) Crédito: Cristian Miranda
De acordo com a apuração do repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Norte, o trabalho dos bombeiros é dificultado porque os focos do incêndio estão em áreas de difícil acesso, com muito mato e buracos no caminho. Até o momento, não há informações sobre o que pode ter causado o incêndio e ainda não se sabe se o caso será investigado.
*Com informações de Cristian Miranda, da TV Gazeta Norte

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