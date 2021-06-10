Incêndio atinge apartamento no bairro Santa Helena, em Vitória

10/06 às 12h55min |INCÊNDIO: Em residência: Edificação Vertical: multifamiliar acima de 3 pavimentos- Ed. Previlege- Santa Helena- Vitória. Moradores avistam muita fumaça de cor preta saindo de sando de um apartamento, torre evacuada e acionado o CBMES. #193ES

Aproximadamente uma hora depois do acionamento, o Corpo de Bombeiros informou que o fogo ficou restrito a apenas um cômodo do apartamento e foi debelado "sem grandes danos". A perícia e a Defesa Civil do município também foram acionadas para verificarem a situação do local.

Atualização- 10/06 às 13h55min |INCÊNDIO: Em residência: Edificação Vertical: multifamiliar acima de 3 pavimentos- Ed. Previlege- Santa Helena- Vitória. Incêndio restrito a um cômodo do apto., já debelado sem grandes danos Perícia de incêndio e Defesa Civil acionados. #193ES — Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (@bombeirosES) June 10, 2021

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 13h pelo morador do apartamento, que relatou que um quarto estava em chamas. Quando a equipe chegou ao local, o prédio já tinha sido evacuado. O incêndio danificou um ar condicionado e ninguém ficou ferido. Veja fotos do local:

Incêndio atingiu o quarto de um apartamento do Edifício Privilege, em Vitória

Depois de vistoriar o edifício, a Defesa Civil de Vitória informou que as chamas atingiram um apartamento que fica no 17º andar e garantiu que não há necessidade de interdição de qualquer unidade do prédio ou interrupção no fornecimento de energia elétrica e gás encanado.

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