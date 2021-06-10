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Edifício evacuado

Incêndio atinge apartamento no bairro Santa Helena, em Vitória

Moradores avistaram muita fumaça saindo do imóvel e acionaram os bombeiros no início da tarde desta quinta-feira (10); não houve vítimas
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

10 jun 2021 às 14:07

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 14:07

Caminhão do Corpo de Bombeiros, utilizado no combate a incêndios no Espírito Santo
Corpo de Bombeiros compareceu ao Edifício Privilege e combateram o incêndio desta quinta-feira (10) Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros
Um incêndio atingiu um apartamento em um prédio localizado no bairro Santa Helena, em Vitória, no início da tarde desta quinta-feira (10). Moradores avistaram muita fumaça preta saindo de uma das residências e acionaram o Corpo de Bombeiros. O Edifício Privilege foi evacuado e não houve vítimas.
Aproximadamente uma hora depois do acionamento, o Corpo de Bombeiros informou que o fogo ficou restrito a apenas um cômodo do apartamento e foi debelado "sem grandes danos". A perícia e a Defesa Civil do município também foram acionadas para verificarem a situação do local.
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 13h pelo morador do apartamento, que relatou que um quarto estava em chamas. Quando a equipe chegou ao local, o prédio já tinha sido evacuado. O incêndio danificou um ar condicionado e ninguém ficou ferido. Veja fotos do local:

Incêndio atingiu o quarto de um apartamento do Edifício Privilege, em Vitória

Depois de vistoriar o edifício, a Defesa Civil de Vitória informou que as chamas atingiram um apartamento que fica no 17º andar e garantiu que não há necessidade de interdição de qualquer unidade do prédio ou interrupção no fornecimento de energia elétrica e gás encanado.
Prédio é evacuado em vitória após incêndio em apartamento
No entanto, em função do forte cheiro de fumaça, os moradores da residência atingida foram orientados a ficarem fora do imóvel por 24 horas. "O Corpo de Bombeiros fará uma perícia para tentar identificar as causas do curto-circuito no aparelho de ar condicionado", esclareceu.

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