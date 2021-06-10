Incêndio atinge apartamento no bairro Santa Helena, em Vitória

Um incêndio atingiu um apartamento em um prédio localizado no bairro Santa Helena, em Vitória, no início da tarde desta quinta-feira (10). Moradores avistaram muita fumaça preta saindo de uma das residências e acionaram o Corpo de Bombeiros. O Edifício Privilege foi evacuado e não houve vítimas.
Aproximadamente uma hora depois do acionamento, o Corpo de Bombeiros informou que o fogo ficou restrito a apenas um cômodo do apartamento e foi debelado "sem grandes danos". A perícia e a Defesa Civil do município também foram acionadas para verificarem a situação do local.