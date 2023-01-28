Idoso tenta escapar, mas morre atingido por árvore em Alegre

Um idoso de 73 anos morreu após ser atingido por uma árvore quando estava trabalhando, na tarde desta sexta-feira (27), na comunidade de Santa Rita, em Celina, zona rural de Alegre, no Sul do Estado. Segundo a Polícia Militar, Elçon Riva estava cortando a árvore de palmito quando ocorreu o acidente. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no local.
Testemunhas contaram aos militares que durante o corte da árvore de palmito a vítima estaria ajudando a conduzir a queda com cordas amarradas. Ao perceber que a árvore estava caindo em sua direção, tentou correr, mas escorregou, caiu em meio aos pés de café e acabou atingido.
Pessoas que estavam no local ainda tentaram prestar socorro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte de Elçon Riva no local.
A PM acionou a perícia da Polícia Civil para as medidas e providências cabíveis. A corporação foi acionada para informar sobre a atuação da perícia.