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Acidente

Idoso tenta escapar, mas morre atingido por árvore em Alegre

Elçon Riva, de 73 anos, estava auxiliando no corte de uma árvore de palmito quando ocorreu o acidente; ele chegou a ser socorrido, mas morreu no local
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

28 jan 2023 às 08:44

Publicado em 28 de Janeiro de 2023 às 08:44

Elçon Riva, de 73 anos, homem morreu após ser atingido por uma árvore, na tarde desta sexta-feira (27), enquanto trabalhava em Alegre
Elçon Riva, de 73 anos, homem morreu após ser atingido por uma árvore, na tarde desta sexta-feira (27), enquanto trabalhava em Alegre Crédito: Leitor | A Gazeta
Um idoso de 73 anos morreu após ser atingido por uma árvore quando estava trabalhando, na tarde desta sexta-feira (27), na comunidade de Santa Rita, em Celina, zona rural de Alegre, no Sul do Estado. Segundo a Polícia Militar, Elçon Riva estava cortando a árvore de palmito quando ocorreu o acidente. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no local.
Testemunhas contaram aos militares que durante o corte da árvore de palmito a vítima estaria ajudando a conduzir a queda com cordas amarradas. Ao perceber que a árvore estava caindo em sua direção, tentou correr, mas escorregou, caiu em meio aos pés de café e acabou atingido.
Pessoas que estavam no local ainda tentaram prestar socorro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte de Elçon Riva no local.
A PM acionou a perícia da Polícia Civil para as medidas e providências cabíveis. A corporação foi acionada para informar sobre a atuação da perícia. 

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