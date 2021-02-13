Idosa de 106 anos é vacinada contra a Covid-19 em Cachoeiro de Itapemirim

Maria da Conceição Mendonça recebeu a primeira dose contra a Covid-19 Crédito: Prefeitura de Cachoeiro

Uma idosa de 106 anos foi vacinada nesta semana contra a Covid-19, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Maria da Conceição Mendonça nasceu em 11 de setembro de 1914 e passou a vida toda no distrito de Pacotuba, trabalhando em tarefas domésticas, no ambiente rural.

Segundo a prefeitura, ela é uma das pessoas do município com idade mais elevada a receber a primeira dose do imunizante contra o coronavírus. Atualmente, Maria da Conceição mora com uma nora e um dos 13 filhos que gerou – a família perdeu a conta do número de netos, bisnetos e tataranetos.

De acordo com familiares, Maria da Conceição está saudável, apresentando apenas perda de audição e necessitando de alguns cuidados de saúde decorrentes da idade avançada. “Ela não sai mais de casa, e a gente dá apoio nas coisas que ela precisa. Mas está muito bem e ficou ainda melhor depois que tomou a vacina”, comemora Cenira Chaves Mendonça, nora de Maria da Conceição.

Em Cachoeiro, a vacinação dos idosos acima de 90 anos está sendo realizada de forma domiciliar para evitar a exposição das pessoas do grupo de risco nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Até a tarde desta sexta-feira (12), 680 idosos com 90 anos ou mais receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Maria da Conceição Mendonça nasceu em 11 de setembro de 1914 Crédito: Prefeitura de Cachoeiro

MAIS DE 6 MIL VACINADOS

De acordo com os dados da prefeitura, no total, já foram aplicadas 6.067 doses no município e a aplicação da segunda dose irá começar na quinta-feira (18).