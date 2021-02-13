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Campanha de vacinação

Idosa de 106 anos é vacinada contra a Covid-19 em Cachoeiro de Itapemirim

No total, mais de 6 mil pessoas foram vacinadas no município. Aplicação da segunda dose do imunizante começa na quinta-feira (18)

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 17:36

Publicado em 

13 fev 2021 às 17:36
Maria da Conceição Mendonça nasceu em 11 de setembro de 1914 e passou a vida toda no distrito de Pacotuba
Maria da Conceição Mendonça recebeu a primeira dose contra a Covid-19 Crédito: Prefeitura de Cachoeiro
Uma idosa de 106 anos foi vacinada nesta semana contra a Covid-19, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Maria da Conceição Mendonça nasceu em 11 de setembro de 1914 e passou a vida toda no distrito de Pacotuba, trabalhando em tarefas domésticas, no ambiente rural.
Segundo a prefeitura, ela é uma das pessoas do município com idade mais elevada a receber a primeira dose do imunizante contra o coronavírus. Atualmente, Maria da Conceição mora com uma nora e um dos 13 filhos que gerou – a família perdeu a conta do número de netos, bisnetos e tataranetos.
De acordo com familiares, Maria da Conceição está saudável, apresentando apenas perda de audição e necessitando de alguns cuidados de saúde decorrentes da idade avançada. “Ela não sai mais de casa, e a gente dá apoio nas coisas que ela precisa. Mas está muito bem e ficou ainda melhor depois que tomou a vacina”, comemora Cenira Chaves Mendonça, nora de Maria da Conceição.
Em Cachoeiro, a vacinação dos idosos acima de 90 anos está sendo realizada de forma domiciliar para evitar a exposição das pessoas do grupo de risco nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Até a tarde desta sexta-feira (12), 680 idosos com 90 anos ou mais receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19.
Maria da Conceição Mendonça nasceu em 11 de setembro de 1914 e passou a vida toda no distrito de Pacotuba
Maria da Conceição Mendonça nasceu em 11 de setembro de 1914  Crédito: Prefeitura de Cachoeiro

MAIS DE 6 MIL VACINADOS

De acordo com os dados da prefeitura, no total, já foram aplicadas 6.067 doses no município e a aplicação da segunda dose irá começar na quinta-feira (18).
“É muito gratificante observar o avanço da campanha de vacinação em Cachoeiro e poder alcançar pessoas com uma história de vida tão grande, como a da dona Maria da Conceição. Ressaltamos, porém, que a população deve continuar se empenhando nos cuidados sanitários”, destacou o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

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