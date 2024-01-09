Idosa completa 112 anos esbanjando vitalidade e sabedoria em Ecoporanga

112 anos, com muita disposição e sabedoria. Você tem o sonho de chegar aos 100 anos? Em Ecoporanga , no Noroeste do Espírito Santo , uma idosa conseguiu ultrapassar o tão almejado centenário. Moradora do bairro Homero Amante, Maria dos Santos Pereira, mais conhecida como Dona Maria, soprará as velinhas nesta quarta-feira (10) e completará os incríveis, com muita disposição e sabedoria.

Com oito filhos, 26 netos, 37 bisnetos e um tataraneto, Dona Maria nasceu no dia 10 de janeiro de 1912. Devido à idade já avançada, ela recebe diariamente o apoio de uma cuidadora, Marta Germano de Souza, que já está com Dona Maria há dois anos e cinco meses.

Segundo a cuidadora, a "super vovó" é muito esperta e ativa. Apesar disso, ela precisa de ajuda para fazer algumas atividades básicas do dia a dia, como cozinhar e se alimentar.

"Por causa da falta de estabilidade que ela tem nas mãos, nós temos que pegar a colher para levar a comida até a boca dela. Tirando isso, ela faz as demais atividades sozinha. Ultimamente ela está na fase de ficar mais no 'mundinho' dela, gosta de ficar sentadinha, às vezes vai na varanda tomar um ventinho. Mas ela ainda é muito esperta e sabida, tem a cabeça tranquila e gosta muito de bater papo", explicou a cuidadora.

Dona Maria é moradora de Ecoporanga e completou 112 anos