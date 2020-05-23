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Pandemia

Ibatiba registra a primeira morte por coronavírus

Segundo a Secretaria de Saúde, a paciente tinha 64 anos e seria transferida pelo Samu para unidade hospitalar da Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 22:27

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 22:27

Ibatiba é a Capital Estadual dos Tropeiros, mas museu está fechado
Letreiro da cidade de Ibatiba Crédito: TV Gazeta Sul
A prefeitura de Ibatiba, na Região do Caparaó, confirmou no início da noite desta sexta-feira (25) a primeira morte por coronavírus no município. Segundo a Secretaria de Saúde, a paciente tinha 64 anos e possui?a doenc?a pulmonar cro?nica pre?-existente, ale?m de outras comorbidades.

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Por conta do quadro ra?pido de agravamento dos sintomas de coronavi?rus, a paciente estava saindo para remoc?a?o para Vito?ria, pelo Samu, quando veio a o?bito. A vítima, segundo a prefeitura, era moradora do bairro Novo Horizonte.
A Secretaria de Sau?de confirmou mais dois casos, totalizando dez confirmac?o?es, sendo tre?s curados. A prefeitura reforc?ou a importa?ncia do isolamento social e do uso obrigatório de máscara. A morte ainda não consta no painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

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