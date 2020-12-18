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Tensão

Hospital Dório Silva fica sem energia e pacientes relatam problemas

A Sesa informou que houve uma falha no retorno da energia no Hospital Dório Silva; segundo a pasta, setores de cirurgia e UTI não foram afetados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 00:57

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 00:57

Serra - ES - Hospital Dório Silva
Fachada do Hospital Dório Silva Crédito: Vitor Jubini
Familiares de pacientes que estão internados no Hospital Dório Silva, na Serra, relataram que uma queda de energia na unidade, por volta das 16h desta quinta-feira (17), afetou a ala de Clínica Médica 3 e o setor de hemodiálise. O setor de clínica médica ficou sem luz por horas, até à noite. A direção do Hospital Estadual Dório Silva informou que a energia já foi restabelecida em toda unidade.
Elaine Raquel de Souza, que é mãe de uma paciente internada no hospital, falou que, de imediato, as pessoas não conseguiram perceber a queda na energia, pois ainda estava claro. Por volta das 17h30, porém, os problemas começaram, já que alguns dos pacientes, segundo ela, dependem de aparelhos.
"Como ainda estava claro, a gente não percebeu. Fomos ver realmente depois das 17h30, que começou a escurecer. Perguntamos à enfermeira, que disse que havia faltado luz aqui na Clínica Médica 3 e para o pessoal da hemodiálise. Foi péssimo, porque tem gente acamada, tomando medicação e recebendo comida por máquinas. Não tem nem como tomar remédio, porque não tem como achar a veia no escuro", disse.
Ela ainda afirmou que, sem ar condicionado, os mosquitos começaram a atacar os pacientes. Uma das funcionárias do hospital disponibilizou repelente para as pessoas que estavam no local.

O QUE DISSE A SESA

A Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) foi demandada pela reportagem de A Gazeta e, por meio de nota, esclareceu que no final da tarde desta quinta-feira (17) foi registrado um pique de energia na unidade e imediatamente a equipe técnica e a EDP foram acionadas e diagnosticaram uma falha no retorno da energia no setor de clínica médica. Setores de cirurgia e UTI não foram afetados. 
A direção do Hospital Estadual Dório Silva informou que a energia já foi restabelecida em toda unidade. A direção afirmou também que durante o período de restabelecimento da energia, nenhum serviço foi comprometido, e foi mantida a assistência aos pacientes.

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