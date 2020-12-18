Hospital Dório Silva fica sem energia e pacientes relatam problemas

Fachada do Hospital Dório Silva Crédito: Vitor Jubini

Familiares de pacientes que estão internados no Hospital Dório Silva, na Serra, relataram que uma queda de energia na unidade, por volta das 16h desta quinta-feira (17), afetou a ala de Clínica Médica 3 e o setor de hemodiálise. O setor de clínica médica ficou sem luz por horas, até à noite. A direção do Hospital Estadual Dório Silva informou que a energia já foi restabelecida em toda unidade.

Elaine Raquel de Souza, que é mãe de uma paciente internada no hospital, falou que, de imediato, as pessoas não conseguiram perceber a queda na energia, pois ainda estava claro. Por volta das 17h30, porém, os problemas começaram, já que alguns dos pacientes, segundo ela, dependem de aparelhos.

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"Como ainda estava claro, a gente não percebeu. Fomos ver realmente depois das 17h30, que começou a escurecer. Perguntamos à enfermeira, que disse que havia faltado luz aqui na Clínica Médica 3 e para o pessoal da hemodiálise. Foi péssimo, porque tem gente acamada, tomando medicação e recebendo comida por máquinas. Não tem nem como tomar remédio, porque não tem como achar a veia no escuro", disse.

Ela ainda afirmou que, sem ar condicionado, os mosquitos começaram a atacar os pacientes. Uma das funcionárias do hospital disponibilizou repelente para as pessoas que estavam no local.

O QUE DISSE A SESA

A Gazeta e, por meio de nota, esclareceu que no final da tarde desta quinta-feira (17) foi registrado um pique de energia na unidade e imediatamente a equipe técnica e a EDP foram acionadas e diagnosticaram uma falha no retorno da energia no setor de clínica médica. Setores de cirurgia e UTI não foram afetados. A Secretaria do Estado de Saúde ( Sesa ) foi demandada pela reportagem dee, por meio de nota, esclareceu que no final da tarde desta quinta-feira (17) foi registrado um pique de energia na unidade e imediatamente a equipe técnica e a EDP foram acionadas e diagnosticaram uma falha no retorno da energia no setor de clínica médica. Setores de cirurgia e UTI não foram afetados.