Hospital Central vai realizar mais 400 consultas e 93 cirurgias por mês

Hospital Estadual Central (HEC) vai atender em horário ampliado Crédito: Governo do Estado

O Hospital Estadual Central (HEC), em Vitória , vai ampliar o número de atendimentos cirúrgicos e clínicos ainda este ano. Serão quase 400 consultas e 93 cirurgias eletivas a mais por mês, além dos 1.400 e 287 procedimentos feitos hoje, respectivamente. Para ampliação dos serviços, inclusive com procedimentos à noite e nos finais de semana, o investimento mensal será de R$ 2,5 milhões.

A iniciativa é uma estratégia do governo do Estado que, desde 2020, vem ampliando o acesso a serviços especializados por meio do Programa Saúde + Fácil.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (5) pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande , ressaltando que, neste ano, o programa foi aprimorado com a possibilidade de agendar consultas, exames e cirurgias em horários noturnos e também aos finais de semana.

O governador disse ainda que o HEC, onde o programa começa a ser implementado, é uma unidade de referência nacional em tratamento de pacientes que sofreram Acidente Vascular Cerebral (AVC), popularmente chamado de derrame.

Atualmente, segundo afirmou o secretário estadual da Saúde, Miguel Duarte, o Hospital Central realiza 287 procedimentos cirúrgicos por mês e, com o incremento do Saúde + Fácil, ampliará para 380 procedimentos mensais. O número de consultas em neurocirurgias também aumenta, passando das atuais 1.492 para 1.892 mensais.

"É uma oferta importante do Sistema Único de Saúde ( SUS ) capixaba que mostra o trabalho e o empenho do governo do Estado, por meio da Sesa, em melhorar o acesso dos serviços à população”, frisou.

O Saúde + Fácil é um incremento ao programa que surgiu com o objetivo de reduzir a demanda reprimida dos últimos anos e dar celeridade ao atendimento especializado no Espírito Santo, de maneira regionalizada, com o credenciamento de instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, interessadas em participar de forma complementar do SUS capixaba.

O Hospital Estadual Central, gerenciado pela Fundação iNOVA Capixaba, é a primeira unidade a receber esta nova fase. Referência em urgência e emergência de neurologia e neurocirurgia não traumático, o estabelecimento passará a ampliar os procedimentos eletivos cirúrgicos em embolização de aneurisma cerebral, coluna e tumor, além de consultas ambulatoriais em neurocirurgia.