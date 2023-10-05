Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ampliação de serviços

Hospital Central vai realizar mais 400 consultas e 93 cirurgias por mês

Os pacientes terão a possibilidade de fazer agendamentos de consultas, exames e cirurgias em horários noturnos e também aos finais de semana
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 out 2023 às 17:22

Publicado em 05 de Outubro de 2023 às 17:22

Hospital Estadual Central (HEC)
Hospital Estadual Central (HEC) vai atender em horário ampliado Crédito: Governo do Estado
O Hospital Estadual Central (HEC), em Vitória, vai ampliar o número de atendimentos cirúrgicos e clínicos ainda este ano. Serão quase 400 consultas e 93 cirurgias eletivas a mais por mês, além dos 1.400 e 287 procedimentos feitos hoje, respectivamente. Para ampliação dos serviços, inclusive com procedimentos à noite e nos finais de semana, o investimento mensal será de R$ 2,5 milhões.
A iniciativa é uma estratégia do governo do Estado que, desde 2020, vem ampliando o acesso a serviços especializados por meio do Programa Saúde + Fácil.
O anúncio foi feito nesta quinta-feira (5) pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, ressaltando que, neste ano, o programa foi aprimorado com a possibilidade de agendar consultas, exames e cirurgias em horários noturnos e também aos finais de semana.
O governador disse ainda que o HEC, onde o programa começa a ser implementado, é uma unidade de referência nacional em tratamento de pacientes que sofreram Acidente Vascular Cerebral (AVC), popularmente chamado de derrame. 
Atualmente, segundo afirmou o secretário estadual da Saúde, Miguel Duarte, o Hospital Central realiza 287 procedimentos cirúrgicos por mês e, com o incremento do Saúde + Fácil, ampliará para 380 procedimentos mensais. O número de consultas em neurocirurgias também aumenta, passando das atuais 1.492 para 1.892 mensais.
"É uma oferta importante do Sistema Único de Saúde (SUS) capixaba que mostra o trabalho e o empenho do governo do Estado, por meio da Sesa, em melhorar o acesso dos serviços à população”, frisou.
O Saúde + Fácil é um incremento ao programa que surgiu com o objetivo de reduzir a demanda reprimida dos últimos anos e dar celeridade ao atendimento especializado no Espírito Santo, de maneira regionalizada, com o credenciamento de instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, interessadas em participar de forma complementar do SUS capixaba.
O Hospital Estadual Central, gerenciado pela Fundação iNOVA Capixaba, é a primeira unidade a receber esta nova fase. Referência em urgência e emergência de neurologia e neurocirurgia não traumático, o estabelecimento passará a ampliar os procedimentos eletivos cirúrgicos em embolização de aneurisma cerebral, coluna e tumor, além de consultas ambulatoriais em neurocirurgia.
Hospital Central vai realizar mais 400 consultas e 93 cirurgias por mês

Veja Também

Saúde, Educação e Segurança terão maior fatia do Orçamento do ES

Onda de calor e a sua saúde: como se manter saudável?

Secretaria de Saúde do ES prepara concurso público para servidores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Renato Casagrande Saúde Hospital Hospitais SESA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Autonomia infantil: 5 hábitos dos adultos que prejudicam as crianças
Obras na calçada da Ponte de Camburi
Calçada na Ponte de Camburi é fechada e pedestres se arriscam em ciclovia
Imagem de destaque
Ilhas de Vila Velha são fechadas para a reprodução de aves

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados