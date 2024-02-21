Homem morre após ser atropelado por moto em avenida de Colatina

Um homem morreu após ser atropelado por uma moto na Avenida Silvio Ávidos, no bairro São Silvano, em Colatina , no Noroeste capixaba. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Silvio Ávidos, onde não resistiu e teve a morte confirmada na manhã desta quarta-feira (21). O acidente aconteceu no final da tarde de terça-feira (20). Populares informaram à PM que o homem, que não teve a identidade revelada, se encontrava em situação de rua.

Em registros feitos por uma câmera de videomonitoramento, é possível observar que o homem passa correndo na avenida, momento em que a moto o atinge. À Polícia Militar, o condutor da moto informou que seguia sentido Ponte Florentino Ávidos, quando no meio de uma curva, logo após uma distribuidora, a vítima atravessou a pista de repente e, dessa forma, o motociclista não conseguiu evitar o atropelamento. O piloto fez o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de álcool. Por isso, ele foi liberado.

Ainda de acordo com a PM, uma testemunha relatou aos policiais que a vítima frequentemente se jogava na frente dos automóveis, pois fazia ingestão de álcool todos os dias e quase não conseguia andar. Populares também contaram que no momento do acidente o homem estava de posse de um litro de cachaça.