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Afogamento

Homem morre afogado na Praia das Castanheiras em Guarapari

Caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (10); guarda-vidas e profissionais do Samu ainda tentaram reanimar a vítima, porém sem sucesso
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

10 ago 2022 às 17:08

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 17:08

Caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (10); guarda-vidas e profissionais do Samu ainda tentaram reanimar a vítima, que não resistiu
Homem chegou a ser socorrido e foi retirado da água pelos socorristas, mas não resistiu  Crédito: Leitor | A Gazeta
Um mineiro de 55 anos morreu afogado na Praia das Castanheiras, em Guarapari, na tarde desta quarta-feira (10). Imagens que circulam pelas redes sociais mostram a vítima sendo socorrida por guarda-vidas e por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas, apesar dos esforços, o turista não resistiu. 
De acordo com a apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, o homem é de Belo Horizonte e teria entrado no mar com a esposa quando os dois acabaram sendo puxados pela água. Pessoas que estavam na praia se prontificaram a ajudar: foi o caso do gerente Ramon Bergamo da Silva.
"Já tinha um rapaz nadando para tentar ajudar. Nós dois tiramos eles de dentro d'água, trouxemos para areia, mas o rapaz já estava inconsciente. Comecei a fazer o trabalho de reanimação dele. Trabalhei cinco anos como guarda-vidas em Vila Velha e já sabia as técnicas", relatou Ramon, em entrevista à TV Gazeta
Prefeitura de Guarapari disse que "a vítima foi retirada da água por volta das 14h, pelo salva-vidas, em seguida recebeu os primeiros procedimentos no local. O socorro foi acionado, mas a vítima não reagiu às tentativas".
Em nota, a Polícia Civil informou que "o corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares".
A reportagem também entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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