Homem faz piruetas após audiência de divórcio em MG; veja vídeo

Homem comemora divórcio com piruetas ao sair de Fórum em Contagem Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A cena de um homem dando piruetas após sair de uma audiência de divórcio viralizou nas redes sociais. A felicidade do motorista de caminhão de 49 anos foi flagrada por câmeras de segurança do Fórum de Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, na última segunda-feira (10).

Nas imagens que circulam na internet, é possível ver o motorista no momento em que sai da audiência com os braços erguidos. Logo em seguida, ele aparece cumprimentando os funcionários da recepção do local. Já do lado de fora do Fórum, o homem dá piruetas de felicidade.

Para o g1 Minas, o motorista de caminhão contou que esteve casado com sua ex-companheira por quatro anos e que o processo de separação durou um ano até o momento da audiência. O homem ainda falou que fará 50 anos em dois dias e que vai fazer uma festa para comemorar o divórcio e o aniversário.

Homem dá "piruetas de felicidade" após audiência de divórcio na Grande BH.



O caso aconteceu na saída do Fórum de Contagem na última segunda-feira (10). pic.twitter.com/U48UW4E5Pl — Por Dentro de Minas (@pordentrodemg) July 13, 2023

O homem, que não teve seu nome divulgado, explicou que foi para o fórum sozinho, sem saber se ia dar tudo certo. Segundo o g1 Minas, após a confirmação do divórcio, o motorista teria ido até uma distribuidora de bebidas tomar uma cerveja para celebrar.

O homem se mudou de Minas Gerais para São Paulo em dezembro do ano passado, onde conseguiu emprego como motorista de caminhão. Colegas de trabalho perceberam o quanto o divórcio fez bem para ele e afirmaram que ele está trabalhando até melhor.

Para o motorista, ser considerado um divorciado não significa apenas que seu casamento chegou ao fim, mas também poderá realizar alguns sonhos, como compra de um imóvel. próprio.