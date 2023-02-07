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Suspeito preso

Homem é cercado e furtado na porta de banco em São Gabriel da Palha

A vítima tinha acabado de sacar a quantia de R$ 1.152, quando foi cercada na saída da agência; dinheiro foi recuperado

Publicado em 

07 fev 2023 às 16:49

Publicado em 07 de Fevereiro de 2023 às 16:49

Um homem de 58 anos foi furtado na manhã desta terça-feira (7), na porta de um banco no Centro de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima tinha acabado de sacar a quantia de R$ 1.152, quando foi cercada na saída da agência por um suspeito que estava do lado de fora e outro que estava dentro do estabelecimento. O homem conseguiu pedir ajuda a um policial à paisana, que deteve um dos suspeitos e recuperou o dinheiro.
Para a reportagem de A Gazeta, a vítima contou que, no momento do crime, o indivíduo do lado de fora segurou a porta do banco, dificultando a passagem dele, e o outro, que estava dentro da agência, aproximou-se dele por trás. Nesse momento, o dinheiro foi levado.
Apesar de ter estranhado a ação, no momento ele contou que não percebeu o roubo. Somente deu falta do dinheiro ao sair da agência e colocar a mão no bolso. Ele voltou para o banco e pediu ajuda ao segurança. No local, havia um policial à paisana, que conseguiu localizar um dos suspeitos dentro de uma farmácia.
Segundo a Polícia Militar, o suspeito, de 41 anos, resistiu à prisão e precisou ser imobilizado e algemado.
Polícia Civil informa que o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha e autuado em flagrante por furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas, por resistência à ação policial
Delegacia de São Gabriel da Palha, no ES
Delegacia de São Gabriel da Palha  investiga o crime Crédito: Divulgação/PCES
O suspeito foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória, à disposição da Justiça. Segundo a Polícia Civil, as diligências continuam na Delegacia de São Gabriel da Palha e, o inquérito policial será relatado ao Judiciário dentro do prazo de 10 dias.
Por nota, o Banestes, banco onde ocorreu o crime, informou que o assalto foi registrado na saída da agência de São Gabriel da Palha, e ressaltou que está colaborando com os trabalhos da polícia.

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