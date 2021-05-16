Guarda acaba com baile clandestino em escola municipal de Vila Velha

Baile clandestino aconteceu dentro de escola em Vila Velha Crédito: Reprodução

A Guarda Municipal de Vila Velha interrompeu, na noite de sábado (15), um baile clandestino que acontecia dentro de uma escola municipal no bairro Boa Vista I. De acordo com a Prefeitura de Vila Velha , a guarnição chegou à Unidade Municipal de Ensino Fundamental (Umef) Rubem Braga por volta das 22 horas, quando boa parte dos participantes da festa já havia deixado o local.

Os guardas recolheram aparelhos de som e bebidas no espaço. "Foi realizada uma revista nas cerca de 25 pessoas que ainda permaneciam no local e foram recolhidos materiais, como aparelhos de som e bebidas", disse a prefeitura, por nota. Ninguém foi preso.

A Polícia Militar foi acionada, mas a festa já havia sido dispersada.

Como a festa clandestina foi realizada dentro de uma escola municipal, a prefeitura informou que vai apurar "com todos os envolvidos como foi possível o acesso" ao local e "direcionar para os órgãos de correção competentes".

A administração municipal, após a publicação desta reportagem, informou, na tarde deste domingo, que "a festa aconteceu no centro comunitário que fica dentro da escola". "Amanhã [segunda-feira (17)], a Secretaria de Educação vai marcar uma reunião com a liderança comunitária e o diretor para verificar uma solução para a independência física da sede do centro comunitário", complementou a prefeitura.