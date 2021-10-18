Guarapari aplica 3ª dose em profissionais da saúde a partir desta segunda (18)

Os trabalhadores da saúde de Guarapari receberam a terceira dose da Pfizer a partir desta segunda (18) Crédito: Carlos Alberto Silva

Prefeitura de Guarapari irá realizar, a partir desta segunda-feira (18), a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 nos profissionais que trabalham em estabelecimentos de saúde particulares do município. Além disso, oferece 1.800 vagas para aplicação da segunda dose da Pfizer.

PROFISSIONAIS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

A vacinação acontece no local de trabalho dos profissionais. Equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) visitarão os estabelecimentos, como farmácias, laboratórios e clínicas.

Para receber a vacina, é importante que o profissional tenha tomado a segunda dose há cinco meses ou mais. Além disso, é necessário apresentar cartão de vacina que comprove a aplicação da primeira e segunda dose, identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência (em nome do vacinado ou do responsável).

SEGUNDA DOSE DA PFIZER

O município de Guarapari ainda realiza nesta segunda-feira (18), das 08h às 14h, uma ação por livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento, para as pessoas com 18 anos ou mais que precisam tomar a segunda dose da vacina Pfizer.

Serão oferecidas 1.800 vagas. A imunização é destinada àqueles que tomaram a primeira dose há oito semanas ou mais. A aplicação do imunizante ocorre no Complexo Esportivo, em Muquiçaba.