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Vacinação

Guarapari aplica 3ª dose em profissionais da saúde a partir desta segunda (18)

Para receber a vacina, os contemplados precisam ter tomado a segunda dose há cinco meses ou mais. Além disso, o município oferta 1,8 mil vagas para a segunda dose da Pfizer
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

18 out 2021 às 08:50

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 08:50

Vacina Pfizer-BioNTech
Os trabalhadores da saúde de Guarapari receberam a terceira dose da Pfizer a partir desta segunda (18) Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Guarapari irá realizar, a partir desta segunda-feira (18), a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 nos profissionais que trabalham em estabelecimentos de saúde particulares do município. Além disso, oferece 1.800 vagas para aplicação da segunda dose da Pfizer. 

PROFISSIONAIS DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

A vacinação acontece no local de trabalho dos profissionais. Equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) visitarão os estabelecimentos, como farmácias, laboratórios e clínicas.
Para receber a vacina, é importante que o profissional tenha tomado a segunda dose há cinco meses ou mais. Além disso, é necessário apresentar cartão de vacina que comprove a aplicação da primeira e segunda dose, identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência (em nome do vacinado ou do responsável).

SEGUNDA DOSE DA PFIZER

O município de Guarapari ainda realiza nesta segunda-feira (18), das 08h às 14h, uma ação por livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento, para as pessoas com 18 anos ou mais que precisam tomar a segunda dose da vacina Pfizer.
Serão oferecidas 1.800 vagas. A imunização é destinada àqueles que tomaram a primeira dose há oito semanas ou mais. A aplicação do imunizante ocorre no Complexo Esportivo, em Muquiçaba.
É importante levar o comprovante da primeira dose, CPF, cartão do SUS, identidade e comprovante de residência (em nome do vacinado ou do responsável).

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