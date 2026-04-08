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Crime

Grávida é baleada em briga com vizinho e morre após perder o bebê no ES

Milena Câmara Gil, de 36 anos, foi atingida durante discussão com vizinho em Nova Venécia; suspeito do crime foi preso em flagrante
Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

08 abr 2026 às 11:33

Publicado em 08 de Abril de 2026 às 11:33

Discussão por moto termina com morte de grávida e bebê no Norte do ES
Discussão por moto termina com morte de grávida e bebê no Norte do ES Crédito: Acervo familiar
Uma mulher de 36 anos, grávida de quatro meses, morreu após passar 20 dias internada e perder o bebê no hospital, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Milena Câmara Gil havia sido baleada durante uma discussão com um vizinho. A morte foi registrada na terça-feira (7).
A filha da vítima, Adriele Câmara Gil, contou à reportagem de A Gazeta que a discussão começou no dia 19 de março, no Córrego Alegre, em Nova Venécia, no Noroeste do Estado. Segundo ela, o desentendimento envolveu o vizinho, um homem de 63 anos, e o companheiro de Milena, por causa de uma moto estacionada na rua.
Ainda de acordo com Adriele, o homem reclamava que o veículo estaria atrapalhando a via e, mesmo após o companheiro de Milena retirar a moto do local, ele continuou dizendo que “a rua era dele”. Nesse momento, Milena entrou na discussão, afirmando que a moto não causava transtorno. Em seguida, ela se sentou próximo à residência.
A situação se agravou quando o vizinho se aproximou e efetuou um disparo próximo à vítima, como forma de intimidação. Logo depois, atirou diretamente contra ela, atingindo seu tórax, do lado direito do peito. Segundo a Polícia Militar, Milena foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. Após o crime, o suspeito fugiu para uma área de mata, mas foi localizado e detido com uma arma do tipo garrucha, calibre .38.
Milena deu entrada na unidade em estado grave. Durante a internação, apresentou hemorragia intensa e, posteriormente, evoluiu para um quadro de infecção grave. O bebê que ela esperava morreu ainda na gestação, caracterizando óbito fetal. No dia 25 de março, foi realizada uma curetagem, sem complicações. Desde então, ela permanecia internada. Na terça-feira (7), 13 dias após a morte do filho, ela não resistiu.
À reportagem, familiares relembraram o jeito da vítima: “Era uma mulher muito boa, não fazia maldade a ninguém. Era muito querida no bairro. Todos ficaram tristes com o que aconteceu, porque sabiam como ela era.” Milena deixa seis filhos.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e encaminhado ao sistema prisional. O órgão destacou que, com a morte da vítima e o avanço das investigações, o crime pode ser reclassificado para feminicídio, já que a autuação realizada no momento da prisão não é alterada.

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