Grávida é baleada em briga com vizinho e morre após perder o bebê no ES

Discussão por moto termina com morte de grávida e bebê no Norte do ES Crédito: Acervo familiar

Uma mulher de 36 anos, grávida de quatro meses, morreu após passar 20 dias internada e perder o bebê no hospital, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Milena Câmara Gil havia sido baleada durante uma discussão com um vizinho. A morte foi registrada na terça-feira (7).

A filha da vítima, Adriele Câmara Gil, contou à reportagem de A Gazeta que a discussão começou no dia 19 de março, no Córrego Alegre, em Nova Venécia, no Noroeste do Estado. Segundo ela, o desentendimento envolveu o vizinho, um homem de 63 anos, e o companheiro de Milena, por causa de uma moto estacionada na rua.

Ainda de acordo com Adriele, o homem reclamava que o veículo estaria atrapalhando a via e, mesmo após o companheiro de Milena retirar a moto do local, ele continuou dizendo que “a rua era dele”. Nesse momento, Milena entrou na discussão, afirmando que a moto não causava transtorno. Em seguida, ela se sentou próximo à residência.

A situação se agravou quando o vizinho se aproximou e efetuou um disparo próximo à vítima, como forma de intimidação. Logo depois, atirou diretamente contra ela, atingindo seu tórax, do lado direito do peito. Segundo a Polícia Militar, Milena foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. Após o crime, o suspeito fugiu para uma área de mata, mas foi localizado e detido com uma arma do tipo garrucha, calibre .38.

Milena deu entrada na unidade em estado grave. Durante a internação, apresentou hemorragia intensa e, posteriormente, evoluiu para um quadro de infecção grave. O bebê que ela esperava morreu ainda na gestação, caracterizando óbito fetal. No dia 25 de março, foi realizada uma curetagem, sem complicações. Desde então, ela permanecia internada. Na terça-feira (7), 13 dias após a morte do filho, ela não resistiu.

À reportagem, familiares relembraram o jeito da vítima: “Era uma mulher muito boa, não fazia maldade a ninguém. Era muito querida no bairro. Todos ficaram tristes com o que aconteceu, porque sabiam como ela era.” Milena deixa seis filhos.