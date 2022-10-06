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Obras

Grande Santo Antônio terá sistema de macrodrenagem com estações de bombeamento

Intervenções vão contemplar seis bairros da região e beneficiar, diretamente, cerca de 22 mil moradores. Além das estações de bombeamento, o sistema também terá reservatórios de contenção e galerias

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 20:47

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

06 out 2022 às 20:47
Vista da Grande Santo Antônio a partir do Parque da Fonte Grande
Vista da Grande Santo Antônio: região terá sistema de macrodrenagem Crédito: Fernando Madeira
A região da Grande Santo Antônio, em Vitória, vai ser contemplada com um sistema de macrodrenagem, com reservatórios de contenção, estações de bombeamento e galerias. Ao todo, cerca de 22 mil moradores dos bairros Mário Cypreste, Santo Antônio, Inhanguetá, Estrelinha, Grande Vitória e Universitário serão beneficiados, diretamente, com a intervenção. O serviço vai contemplar 18 bacias de macrodrenagem, com investimento total de R$ 140 milhões. 
De acordo com o prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini, este será o maior investimento em macrodrenagem do Espírito Santo feito com recursos próprios. Ele afirma que o principal objetivo da intervenção é proteger as vias públicas e a comunidade de alagamentos e também do aumento das marés. 
"Dentro do plano de macrodrenagem da cidade de Vitória, identificamos a necessidade de obras na bacia da Grande Santo Antônio, região que, historicamente, apresenta um índice de alagamentos que geram transtornos para a comunidade"
Lorenzo Pazolini - Prefeito de Vitória
O prefeito também acrescenta que todas as prováveis intervenções - como no trânsito - serão feitas dialogando com a comunidade.
Ao todo, o serviço de macrodrenagem da região terá um plano de execução de 1080 dias, sendo 180 dias para a execução dos projetos e dois anos para a realização das obras. Além disso, serão mais 180 dias para a operação assistida, ou seja, quando técnicos da Prefeitura de Vitória irão operar junto com os técnicos da empresa responsável pela obra para acompanhar a implantação do projeto. 

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