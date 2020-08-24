Desde o início do mês de agosto, parte dos leitos destinados exclusivamente para pessoas com Covid-19 passaram a ser remanejados para atender pacientes de outras especialidades. O anúncio foi feito pelo secretário de Saúde, Nésio Fernandes, na expectativa de que a taxa de ocupação fosse aumentar.
Governo reduz leitos para Covid-19, mas ocupação se mantém estável no ES
Porém, contrariando a previsão da Secretaria de Saúde, a taxa de ocupação de leitos com infectados por coronavírus vem se mantendo estável, mesmo com menos leitos. Vamos entender com números:
O governo conseguiu colocar à disposição dos capixabas 715 leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs), tendo uma variação de ocupação de 70% a 75% nos primeiros dias de agosto. Após a retirada de leitos para outras necessidades médicas - como operações que foram suspensas devido à pandemia - esse número de vagas está em 659, com taxa de 72,84%, ou seja, 480 ocupadas por pacientes com Covid-19.
Observe que a taxa de ocupação não saiu da média anterior. A ideia inicial era de que houvesse o aumento desta taxa, caso pacientes em estado grave de Covid-19 continuassem a precisar das UTIs. Mas essa previsão não se concretizou.
Caso se mantivesse o total de vagas de UTI, 715, sem a migração, a taxa de ocupação seria de 67%. Nesta segunda-feira (24), 56 unidades criadas para atendimento de contaminados pelo novo coronavírus já haviam sido removidas para outras enfermidades.
ENFERMARIA
O gargalo esperado também não vem acontecendo nos leitos de enfermaria. A taxa de ocupação das 627 unidades para doentes de Covid-19 está em 51%. Foram 190 remoções. Se o total estivesse habilitado apenas para os pacientes com o novo coronavírus, seriam 817 leitos e uma taxa de 39,78%.
Até esta segunda-feira (24), o Espírito Santo registrou 3.045 mortos e mais de 106 mil casos confirmados da doença, segundo o Painel Covid-19.
REGIÕES
Quando falamos sobre a distribuição de leitos de UTI para Covid-19, a Região Norte do Espírito Santo é a que tem maior taxa de ocupação. Dos 78 leitos exclusivos para pacientes com a doença, 65 estão ocupados. Desse modo, a taxa de ocupação é de 83,33%.
A Região Metropolitana, que foi o epicentro da pandemia no Estado, tem hoje uma taxa de ocupação de 78,24% dos leitos ofertados. Assim, 338 vagas, das 432 disponíveis para pacientes de Covid-19, estão ocupadas.
A Região Central conta com 31 leitos ocupados, dos 54 no total. A taxa de ocupação é de 57,41%. O melhor número é da Região Sul, onde a taxa está em 48%, sendo 46 UTIs ocupadas de um total de 95 exclusivas para interações pelo novo coronavírus.