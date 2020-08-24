Número de leitos de enfermaria e de emergência foram ampliados em todo o Estado Crédito: Divulgação | Prefeitura de Cariacica

Your browser does not support the audio element. Governo reduz leitos para Covid-19, mas ocupação se mantém estável no ES

Vamos entender com números: Porém, contrariando a previsão da Secretaria de Saúde , a taxa de ocupação de leitos com infectados por coronavírus vem se mantendo estável, mesmo com menos leitos.

governo conseguiu colocar à disposição dos capixabas 715 leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs), tendo uma variação de ocupação de 70% a 75% nos primeiros dias de agosto. Após a retirada de leitos para outras necessidades médicas - como operações que foram suspensas devido à pandemia - esse número de vagas está em 659, com taxa de 72,84%, ou seja, 480 ocupadas por pacientes com Covid-19.

Observe que a taxa de ocupação não saiu da média anterior. A ideia inicial era de que houvesse o aumento desta taxa, caso pacientes em estado grave de Covid-19 continuassem a precisar das UTIs. Mas essa previsão não se concretizou.

Caso se mantivesse o total de vagas de UTI, 715, sem a migração, a taxa de ocupação seria de 67%. Nesta segunda-feira (24), 56 unidades criadas para atendimento de contaminados pelo novo coronavírus já haviam sido removidas para outras enfermidades.

ENFERMARIA

O gargalo esperado também não vem acontecendo nos leitos de enfermaria. A taxa de ocupação das 627 unidades para doentes de Covid-19 está em 51%. Foram 190 remoções. Se o total estivesse habilitado apenas para os pacientes com o novo coronavírus, seriam 817 leitos e uma taxa de 39,78%.

Até esta segunda-feira (24), o Espírito Santo registrou 3.045 mortos e mais de 106 mil casos confirmados da doença, segundo o Painel Covid-19.

REGIÕES

Quando falamos sobre a distribuição de leitos de UTI para Covid-19, a Região Norte do Espírito Santo é a que tem maior taxa de ocupação. Dos 78 leitos exclusivos para pacientes com a doença, 65 estão ocupados. Desse modo, a taxa de ocupação é de 83,33%.

Região Metropolitana , que foi o epicentro da pandemia no Estado, tem hoje uma taxa de ocupação de 78,24% dos leitos ofertados. Assim, 338 vagas, das 432 disponíveis para pacientes de Covid-19, estão ocupadas.