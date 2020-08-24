Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Governo reduz leitos para Covid-19, mas ocupação se mantém estável no ES

Contrariando a previsão de alta da taxa de ocupação, os números mostram que menos pacientes estão precisando de internação na UTI
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2020 às 18:42

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 18:42

Número de leitos de enfermaria e de emergência foram ampliados no PA de Alto Lage
Número de leitos de enfermaria e de emergência foram ampliados em todo o Estado Crédito: Divulgação | Prefeitura de Cariacica
Desde o início do mês de agosto, parte dos leitos destinados exclusivamente para pessoas com Covid-19 passaram a ser remanejados para atender pacientes de outras especialidades. O anúncio foi feito pelo secretário de Saúde, Nésio Fernandes, na expectativa de que a taxa de ocupação fosse aumentar
Governo reduz leitos para Covid-19, mas ocupação se mantém estável no ES
Porém, contrariando a previsão da Secretaria de Saúde, a taxa de ocupação de leitos com infectados por coronavírus vem se mantendo estável, mesmo com menos leitos. Vamos entender com números:
governo conseguiu colocar à disposição dos capixabas 715 leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs), tendo uma variação de ocupação de 70% a 75% nos primeiros dias de agosto. Após a retirada de leitos para outras necessidades médicas - como operações que foram suspensas devido à pandemia - esse número de vagas está em 659, com taxa de 72,84%, ou seja, 480 ocupadas por pacientes com Covid-19.  
Observe que a taxa de ocupação não saiu da média anterior. A ideia inicial era de que houvesse o aumento desta taxa, caso pacientes em estado grave de Covid-19 continuassem a precisar das UTIs. Mas essa previsão não se concretizou.
Caso se mantivesse o total de vagas de UTI, 715, sem a migração, a taxa de ocupação seria de 67%. Nesta segunda-feira (24), 56 unidades criadas para atendimento de contaminados pelo novo coronavírus já haviam sido removidas para outras enfermidades.   

ENFERMARIA

O gargalo esperado também não vem acontecendo nos leitos de enfermaria. A taxa de ocupação das 627 unidades para doentes de Covid-19 está em 51%. Foram 190 remoções. Se o total estivesse habilitado apenas para os pacientes com o novo coronavírus, seriam 817 leitos e uma taxa de 39,78%.
Até esta segunda-feira (24),  o Espírito Santo registrou 3.045 mortos e mais de 106 mil casos confirmados da doença, segundo o Painel Covid-19. 

REGIÕES

Quando falamos sobre a distribuição de leitos de UTI para Covid-19, a Região Norte do Espírito Santo é a que tem maior taxa de ocupação. Dos 78 leitos exclusivos para pacientes com a doença, 65 estão ocupados. Desse modo, a taxa de ocupação é de 83,33%.  
Região Metropolitana, que foi o epicentro da pandemia no Estado, tem hoje uma taxa de ocupação de 78,24% dos leitos ofertados. Assim, 338 vagas, das  432 disponíveis para pacientes de Covid-19, estão ocupadas. 
A Região Central conta com 31 leitos ocupados, dos 54 no total. A taxa de ocupação é de 57,41%. O melhor número é da Região Sul, onde a taxa está em 48%, sendo 46 UTIs ocupadas de um total de 95 exclusivas para interações pelo novo coronavírus. 

Veja Também

Oxímetro vira arma de cidades e estados contra o coronavírus

OMS espera que novo coronavírus acabe em menos de 2 anos

Coronavírus no ES: motorista de ambulância morre em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Augusto recebe amigas na Igreja de Reis Magos
Augusto Pacheco recebe amigas para tour na Igreja de Reis Magos em Nova Almeida
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados