Governo do ES anuncia convocação de mais 650 soldados da PM

O governador do Estado em exercício, Ricardo Ferraço, anunciou, por meio de um vídeo nas redes sociais, a convocação de mais 650 soldados da Polícia Militar para recomposição do efetivo da corporação.
“Em 2024 foram mil soldados. Em 2025, serão mais mil e nós estamos autorizando ao Comandante Caus e o secretário Damasceno, para adotarem as providências para chamarmos mais 650 soldados”, disse Ricardo Ferraço.
No vídeo, ele aparece ao lado do deputado Marcelo Santos, presidente da Assembleia Legislativa, do secretário de segurança, Leonardo Damasceno, e ainda do comandante da PM, coronel Douglas Caus.