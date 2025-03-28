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Governo do ES anuncia convocação de mais 650 soldados da PM

Anúncio do governador em exercício, Ricardo Ferraço, vem dois dias após ataques a ônibus e viaturas em Vitória

Publicado em 28 de Março de 2025 às 17:49

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

28 mar 2025 às 17:49
O governador do Estado em exercício, Ricardo Ferraço, anunciou, por meio de um vídeo nas redes sociais, a convocação de mais 650 soldados da Polícia Militar para recomposição do efetivo da corporação.
“Em 2024 foram mil soldados. Em 2025, serão mais mil e nós estamos autorizando ao Comandante Caus e o secretário Damasceno, para adotarem as providências para chamarmos mais 650 soldados”, disse Ricardo Ferraço.
No vídeo, ele aparece ao lado do deputado Marcelo Santos, presidente da Assembleia Legislativa, do secretário de segurança, Leonardo Damasceno, e ainda do comandante da PM, coronel Douglas Caus.

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