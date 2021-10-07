Gêmeos barbeiros fazem sucesso no ES com desenhos em cortes de cabelo

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Quem entra na barbearia de Eliseu e Elias, no bairro Guaranhuns, em Vila Velha , não costuma pedir um corte de cabelo tradicional ou aquele mais discreto, conservador. Na contramão do que é comum, utilizando muitas cores e texturas diferentes, os irmãos capixabas têm feito sucesso com os novos modelos. Desenhando de Mickey, cantores e marcas aos jogadores Gabigol e Bruno Henrique, do Flamengo, e até o capixaba Richarlison , os jovens "pintam o sete" quando o assunto é corte de cabelo com arte.

Eliseu conta com mais de 73 mil seguidores no Instagram e Elias tem mais de 67 mil. A dupla expõe nas redes sociais os cortes realizados na barbearia. Eliseu conta que o movimento aumentou desde que ele e o irmão começaram a fazer as artes. Mas a chegada ao atual estágio não foi tão planejada. Aos 16 anos, ele já dominava as técnicas de um bom corte de cabelo.

Os gêmeos Eliseu e Elias inovam em barbearia de Vila Velha Crédito: Montagem | Arquivo pessoal

O fato de terem nascido na mesma gestação não fez com que os irmãos tivessem as mesmas aspirações, sobretudo na profissão. Ao passo que Elias, da mesma idade, já se projetava no mercado com os cortes de cabelo, Eliseu não mostrava muita vontade de seguir o mesmo caminho. A influência do irmão demorou, mas chegou.

"Meu irmão gêmeo começou a cortar primeiro e eu, de início, não gostava, mas acabei indo pelo mesmo caminho. Fiz um curso e já estou cortando cabelo há seis anos", relata.

ESPAÇO PARA A OUSADIA

Desde o ano passado, os cortes modernos tomaram a rotina dos gêmeos barbeiros de Vila Velha. Segundo Eliseu, a ideia era apresentar algo que diferente do que fazem os concorrentes.

"Comecei a fazer os cortes diferenciados há mais ou menos um ano. Como tinham muitas barbearias no bairro, pensei que o diferente sairia melhor. Foi aí que começamos a nos destacar. Quem busca o diferente vem à nossa barbearia. O pessoal sabe do esforço e da dedicação, isso é muito gratificante" Eliseu dos Santos - Barbeiro capixaba

Ele disse que, como esperado, o movimento cresceu muito na barbearia. Eliseu trabalha no local desde o início da curta carreira e diz que para voar mais alto não precisa sair do bairro, local que trata com carinho. O sonho dele é aparecer cortando cabelo na televisão.

A rotina, segundo o jovem, começa bem cedo, às 7h da manhã e, algumas vezes, o expediente pode render até as 22h. "Eu chego a cortar o cabelo de vinte pessoas por dia", conta. Os cortes com muitas cores e desenhos também são feitos pelo irmão, Elias.

Gêmeos fazem sucesso com cortes de cabelo

Entre tantas opções para cortes de cabelo, o capixaba diz que o mais procurado é a pigmentação com tinta preta, uma forma para deixar o cabelo mais escuro e com os traços bem definidos, principalmente na testa.

FOCO NAS REDES SOCIAIS

Para Eliseu, a propaganda é a alma do negócio. Com ousadia, ele aposta também na divulgação. "A rede social é o que ajuda, foco muito lá. O pessoal conhece e vem para a barbearia por meio dela", diz.

Os 73 mil seguidores no Instagram de Eliseu acompanham os trabalhos feitos pela dupla. Muitos jogadores de futebol são escolhidos pelos clientes para os desenhos no corte de cabelo. Há ainda quem queira estampar marcas. As cores vermelha, azul e amarela estão em alta, como mostra o feed do capixaba. Na rede social de Elias, 67 mil admiram a arte dos irmãos com curtidas, elogios e até sugestões.

Irmãos capixabas cortam cabelo em Vila Velha Crédito: Reprodução Instagram @eliasducorte_oficial

Perguntado sobre o corte mais difícil até hoje, Eliseu responde sem pensar muito: um cabelo com o capixaba Richarlison desenhado. A produção demorou quatro horas. A publicação da arte, aliás, foi compartilhada na rede social pelo próprio jogador — o que deixou o barbeiro muito feliz. Segundo ele, o corte padrão custa R$ 20, e uma produção mais elaborada pode chegar a R$ 70.