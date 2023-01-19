Gatinho morre ao ser atacado por jiboia na Serra

Imagens impressionantes mostram uma jiboia atacando um gato em um quintal da Praia da Baleia, na Serra . O gato morreu após o ataque da serpente, e a dona do animal acionou a equipe da Fiscalização Ambiental do município para realizar o resgate do felino.

Inicialmente, a Prefeitura da Serra havia afirmado à reportagem que, apesar do ataque, o gato ainda estaria vivo e bem fisicamente. No entanto, a dona do animal entrou em contato, por meio de redes sociais de A Gazeta, e esclareceu que o gato morreu durante o ataque da jiboia.

O vídeo pode ser sensível a algumas pessoas. Confira abaixo:

O caso aconteceu nesta quarta-feira (18). Na gravação, uma mulher chega a dizer que a cobra estava há uma hora enrolada no gato.

A Fiscalização Ambiental da Serra informou, inicialmente, que "a jiboia foi resgatada em uma residência na rua Rio de Janeiro, na Praia da Baleia. A cobra havia pego um gato da casa para se alimentar, mas os fiscais resgataram o felino ainda vivo e bem fisicamente. A cobra foi solta na Apa (área de proteção ambiental) da Jacuném".

Questionada pela reportagem sobre a informação que o gato não teria sobrevivido, a prefeitura se retratou.

"A Secretaria de Meio Ambiente, por meio da Fiscalização Ambiental, pede desculpas pelo equívoco na informação. O gato estava realmente morto no momento que os fiscais chegaram. Ele foi resgatado, mesmo assim, a pedido da dona" Prefeitura da Serra - Trecho de nota