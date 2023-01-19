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Tristeza

Gatinho morre ao ser atacado por jiboia na Serra

Animal estava no quintal de uma casa quando foi capturado pela cobra, que se enrolou no felino por cerca de uma hora, nesta quarta-feira (18)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2023 às 18:41

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 18:41

Imagens impressionantes mostram uma jiboia atacando um gato em um quintal da Praia da Baleia, na Serra. O gato morreu após o ataque da serpente, e a dona do animal acionou a equipe da Fiscalização Ambiental do município para realizar o resgate do felino.
Inicialmente, a Prefeitura da Serra havia afirmado à reportagem que, apesar do ataque, o gato ainda estaria vivo e bem fisicamente. No entanto, a dona do animal entrou em contato, por meio de redes sociais de A Gazeta, e esclareceu que o gato morreu durante o ataque da jiboia. 
O vídeo pode ser sensível a algumas pessoas. Confira abaixo:
O caso aconteceu nesta quarta-feira (18). Na gravação, uma mulher chega a dizer que a cobra estava há uma hora enrolada no gato.
A Fiscalização Ambiental da Serra informou, inicialmente, que "a jiboia foi resgatada em uma residência na rua Rio de Janeiro, na Praia da Baleia. A cobra havia pego um gato da casa para se alimentar, mas os fiscais resgataram o felino ainda vivo e bem fisicamente. A cobra foi solta na Apa (área de proteção ambiental) da Jacuném".
Questionada pela reportagem sobre a informação que o gato não teria sobrevivido, a prefeitura se retratou.
"A Secretaria de Meio Ambiente, por meio da Fiscalização Ambiental, pede desculpas pelo equívoco na informação. O gato estava realmente morto no momento que os fiscais chegaram. Ele foi resgatado, mesmo assim, a pedido da dona"
Prefeitura da Serra - Trecho de nota 
ERRATA: A primeira versão desta matéria informava, com base em nota inicial da Prefeitura da Serra, que o gato atacado pela cobra havia sobrevivido. No entanto, após a dona do animal afirmar que o felino havia morrido, a administração municipal foi questionada pela reportagem e corrigiu a informação passada inicialmente. O título e o texto foram corrigidos.

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