Gatinho morre ao ser atacado por jiboia na Serra

Imagens impressionantes mostram uma jiboia atacando um gato em um quintal da Praia da Baleia, na Serra. O gato morreu após o ataque da serpente, e a dona do animal acionou a equipe da Fiscalização Ambiental do município para realizar o resgate do felino.
Inicialmente, a Prefeitura da Serra havia afirmado à reportagem que, apesar do ataque, o gato ainda estaria vivo e bem fisicamente. No entanto, a dona do animal entrou em contato, por meio de redes sociais de A Gazeta, e esclareceu que o gato morreu durante o ataque da jiboia.
O vídeo pode ser sensível a algumas pessoas. Confira abaixo:
O caso aconteceu nesta quarta-feira (18). Na gravação, uma mulher chega a dizer que a cobra estava há uma hora enrolada no gato.
A Fiscalização Ambiental da Serra informou, inicialmente, que "a jiboia foi resgatada em uma residência na rua Rio de Janeiro, na Praia da Baleia. A cobra havia pego um gato da casa para se alimentar, mas os fiscais resgataram o felino ainda vivo e bem fisicamente. A cobra foi solta na Apa (área de proteção ambiental) da Jacuném".
Questionada pela reportagem sobre a informação que o gato não teria sobrevivido, a prefeitura se retratou.
"A Secretaria de Meio Ambiente, por meio da Fiscalização Ambiental, pede desculpas pelo equívoco na informação. O gato estava realmente morto no momento que os fiscais chegaram. Ele foi resgatado, mesmo assim, a pedido da dona"
ERRATA: A primeira versão desta matéria informava, com base em nota inicial da Prefeitura da Serra, que o gato atacado pela cobra havia sobrevivido. No entanto, após a dona do animal afirmar que o felino havia morrido, a administração municipal foi questionada pela reportagem e corrigiu a informação passada inicialmente. O título e o texto foram corrigidos.