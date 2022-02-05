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Em Vitória

Galho cai em fiação e deixa Avenida Leitão da Silva sem energia elétrica

EDP informou que mais de 1.200 clientes estão sem energia desde às 10h. Uma equipe está no local para resolver o problema, que também atingiu parte da Rua Constante Sodré, em Santa Lúcia

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 12:11

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

05 fev 2022 às 12:11
Mais de 1.200 casas e comércios estão sem energia na Avenida Leitão da Silva, uma das principais vias de Vitória, na manhã deste sábado (03). De acordo com a EDP, um galho caiu na fiação elétrica, interrompendo o abastecimento.
O transtorno já dura quase duas horas, segundo moradores e comerciantes da região. Sem energia, alguns estabelecimentos até fecharam as portas, como foi o caso da loja de material de construção Emídio Pais. 
Trânsito na Avenida Leitão da Silva é liberado
Avenida Leitão da Silva está sem energia desde 10h  Crédito: Guarda Municipal de Vitória
Em entrevista para a repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta, o diretor comercial Angelo Pais, contou que entrou em contato com a EDP, que informou não ter previsão para que o problema seja resolvido. Ele decidiu fechar a loja mais cedo, já que o atendimento fica prejudicado porque a loja não consegue emitir notas fiscais. O horário normal de fechamento seria 13h. 
Ele ainda relatou que o problema também atingiu parte da Rua Constante Sodré, no bairro Santa Lúcia. Por telefone, moradores da região confirmaram a informação para a reportagem. 
Em nota, a EDP informou que 1.205 clientes estão sem energia desde 10h da manhã após um galho de uma árvore cair sobre os cabos da rede. Há uma equipe no local e a previsão é que o serviço seja normalizado ainda pela manhã. Na Rua Constante Sodré e em dois terços da Leitão da Silva a energia já foi restabelecida, segundo a EDP.

Atualização

05/02/2022 - 2:19
Às 12h40, a EDP informou que o serviço de energia foi totalmente normalizado na região. 

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