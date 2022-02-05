Galho cai em fiação e deixa Avenida Leitão da Silva sem energia elétrica

O transtorno já dura quase duas horas, segundo moradores e comerciantes da região. Sem energia, alguns estabelecimentos até fecharam as portas, como foi o caso da loja de material de construção Emídio Pais.

Avenida Leitão da Silva está sem energia desde 10h Crédito: Guarda Municipal de Vitória

Em entrevista para a repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta, o diretor comercial Angelo Pais, contou que entrou em contato com a EDP, que informou não ter previsão para que o problema seja resolvido. Ele decidiu fechar a loja mais cedo, já que o atendimento fica prejudicado porque a loja não consegue emitir notas fiscais. O horário normal de fechamento seria 13h.

Ele ainda relatou que o problema também atingiu parte da Rua Constante Sodré, no bairro Santa Lúcia. Por telefone, moradores da região confirmaram a informação para a reportagem.

Em nota, a EDP informou que 1.205 clientes estão sem energia desde 10h da manhã após um galho de uma árvore cair sobre os cabos da rede. Há uma equipe no local e a previsão é que o serviço seja normalizado ainda pela manhã. Na Rua Constante Sodré e em dois terços da Leitão da Silva a energia já foi restabelecida, segundo a EDP.