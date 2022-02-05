Galho cai em fiação e deixa Avenida Leitão da Silva sem energia elétrica

Mais de 1.200 casas e comércios estão sem energia na Avenida Leitão da Silva, uma das principais vias de Vitória, na manhã deste sábado (03). De acordo com a EDP, um galho caiu na fiação elétrica, interrompendo o abastecimento.
O transtorno já dura quase duas horas, segundo moradores e comerciantes da região. Sem energia, alguns estabelecimentos até fecharam as portas, como foi o caso da loja de material de construção Emídio Pais.
Em entrevista para a repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta, o diretor comercial Angelo Pais, contou que entrou em contato com a EDP, que informou não ter previsão para que o problema seja resolvido. Ele decidiu fechar a loja mais cedo, já que o atendimento fica prejudicado porque a loja não consegue emitir notas fiscais. O horário normal de fechamento seria 13h.
Ele ainda relatou que o problema também atingiu parte da Rua Constante Sodré, no bairro Santa Lúcia. Por telefone, moradores da região confirmaram a informação para a reportagem.
Em nota, a EDP informou que 1.205 clientes estão sem energia desde 10h da manhã após um galho de uma árvore cair sobre os cabos da rede. Há uma equipe no local e a previsão é que o serviço seja normalizado ainda pela manhã. Na Rua Constante Sodré e em dois terços da Leitão da Silva a energia já foi restabelecida, segundo a EDP.
Atualização
05/02/2022 - 2:19
Às 12h40, a EDP informou que o serviço de energia foi totalmente normalizado na região.