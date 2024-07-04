Funcionário morre em acidente de trabalho na Suzano em Aracruz

A empresa informa, com grande pesar, o falecimento de um de seus colaboradores. Rodrigo Silva, 37 anos, atuava como operador assistente de área do Preparo de Madeira e sofreu um acidente hoje (4/7), durante suas atividades de rotina. A vítima deixa esposa e não tinha filhos. Nos solidarizamos com familiares e colegas da vítima e informamos que estamos prestando toda a assistência nesse momento de profundo pesar. A empresa também acionou os órgãos oficiais e está apurando as circunstâncias da ocorrência.



Reforçamos que a segurança e o bem-estar dos(as) nossos(as) colaboradores(as) são prioridades inegociáveis. Nossos esforços não se limitam apenas ao cumprimento da legislação, eles vão além, integrando práticas de segurança proativas em todos os aspectos de nossas operações. Continuaremos trabalhando firmemente para garantir um ambiente de trabalho seguro e estamos em conjunto com as autoridades trabalhando na elucidação dos fatos.

