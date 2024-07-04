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Na unidade industrial

Funcionário morre em acidente de trabalho na Suzano em Aracruz

Morte foi registrada na madrugada desta quinta-feira (4), dentro do setor de Preparo de Madeira; Rodrigo Silva tinha 37 anos e deixa a esposa
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

04 jul 2024 às 10:39

Publicado em 04 de Julho de 2024 às 10:39

Trabalhador morreu durante manutenção em uma das máquinas
Trabalhador morreu durante manutenção em uma das máquinas Crédito: Montagem com fotos de Fernando Madeira e Redes Sociais
Um trabalhador da Suzano morreu em um acidente na madrugada desta quinta-feira (4), durante as atividades de rotina da unidade industrial em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Rodrigo Silva tinha 37 anos e atuava como operador assistente da área de Preparo de Madeira. A empresa informou que acionou órgãos oficiais e está apurando as circunstâncias da ocorrência.
 O repórter André Afonso, da TV Gazeta Norte, apurou com o Sindicato dos Trabalhadores Químicos e Papeleiros do Espírito Santo (Sinticel) que Rodrigo trabalhava no setor de picagem de toras e uma das atribuições da atividade era fazer a limpeza da correia que transporta o resíduo da madeira para o triturador, onde vira combustível para as caldeiras. Nessa tarefa, ele, por algum motivo, teria escorregado, caído e ficado preso ao rolo da correia. 
A Polícia Militar informou, em nota, que o coordenador de turno da empresa, localizada na Barra do Riacho, relatou que um funcionário estava realizando manutenção em uma das máquinas quando aconteceu o acidente.
Segundo a apuração de A Gazeta, a equipe da perícia da Polícia Científica ainda atua no local para fazer a remoção do corpo da vítima, uma operação considera complexa, e a ocorrência está em andamento.
O delegado-chefe da 13ª Delegacia Regional da Aracruz, Roberto Fanti, informou que a Polícia Civil já iniciou as investigações para apurar as causas que levaram à morte da vítima.
Rodrigo era funcionário da empresa havia um ano e dois meses (desde maio de 2023), era casado e não tinha filhos.

Nota da Suzano na íntegra:

A empresa informa, com grande pesar, o falecimento de um de seus colaboradores. Rodrigo Silva, 37 anos, atuava como operador assistente de área do Preparo de Madeira e sofreu um acidente hoje (4/7), durante suas atividades de rotina. A vítima deixa esposa e não tinha filhos. Nos solidarizamos com familiares e colegas da vítima e informamos que estamos prestando toda a assistência nesse momento de profundo pesar. A empresa também acionou os órgãos oficiais e está apurando as circunstâncias da ocorrência.

Reforçamos que a segurança e o bem-estar dos(as) nossos(as) colaboradores(as) são prioridades inegociáveis. Nossos esforços não se limitam apenas ao cumprimento da legislação, eles vão além, integrando práticas de segurança proativas em todos os aspectos de nossas operações. Continuaremos trabalhando firmemente para garantir um ambiente de trabalho seguro e estamos em conjunto com as autoridades trabalhando na elucidação dos fatos.

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