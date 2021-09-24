Fotojornalismo: surfistas aproveitam as ondas da Praia de Camburi

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As ondas foram registradas pelo fotógrafo Vitor Jubini, de A Gazeta — inclusive, o profissional esteve nas Olimpíadas de Tóquio, que marcou a estreia do surfe em Jogos Olímpicos. Então, perguntamos a ele: Camburi ou Tóquio? "A gente não conseguiu ver lá em Tóquio, porque eles anteciparam o dia da prova e atrapalhou nossa programação. Mas, independente de qualquer coisa, prefiro Camburi. O valor afetivo fala mais alto", disse o nosso fotógrafo olímpico. Confira as imagens: