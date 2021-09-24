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Fotojornalismo: surfistas aproveitam as ondas da Praia de Camburi

Raridade no mar da Capital, ondas registradas nesta sexta-feira (24) pelo fotógrafo Vitor Jubini, de A Gazeta, atraíram amantes do surfe

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 14:35

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

24 set 2021 às 14:35
Surfistas aproveitam ondas para cair na água da Praia de Camburi, em Vitória
Surfistas aproveitam ondas para cair na água da Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Espírito Santo possui um verdadeiro paraíso do surfe nacional na praia de Regência, que fica no município de Linhares, no Norte do Estado. Elencada como uma das melhores ondas do país por surfistas, é até apelidada de Havaí Brasileiro, em alusão à ilha do Oceano Pacífico que é point do esporte. A Barra do Jucu, em Vila Velha, que está recebendo uma etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboarding, também possui ondas que agradam os surfistas.
No entanto, mesmo que menos badalada no mundo do surfe, foi a Praia de Camburi, em Vitória, que permitiu a diversão aos amantes do esporte nesta sexta-feira (24). A praia apresentou boas condições para os surfistas mergulharem e aproveitarem as raras ondas no mar da Capital.
As ondas foram registradas pelo fotógrafo Vitor Jubini, de A Gazeta — inclusive, o profissional esteve nas Olimpíadas de Tóquio, que marcou a estreia do surfe em Jogos Olímpicos. Então, perguntamos a ele: Camburi ou Tóquio? "A gente não conseguiu ver lá em Tóquio, porque eles anteciparam o dia da prova e atrapalhou nossa programação. Mas, independente de qualquer coisa, prefiro Camburi. O valor afetivo fala mais alto", disse o nosso fotógrafo olímpico. Confira as imagens:

Surfistas aproveitam ondas na Praia de Camburi

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