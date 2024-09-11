Fogo destrói imóvel de fábrica de produtos caseiros em Marechal Floriano

Um incêndio destruiu um tradicional imóvel às margens da BR 262, no km 54,5, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (11). No local eram armazenados produtos caseiros, todo o estoque, embalagens e até documentos da Dona Deja, fábrica de produtos caseiros (pães, bolos, biscoitos, etc). Segundo um dos proprietários, o prejuízo ainda não foi calculado.
Romério Luduvico, filho e sócio de Dejamira Ana Lube Luduvico, fundadora da fábrica, contou que foi avisado do incêndio por uma pessoa que passou pela rodovia e viu o fogo. O Corpo de Bombeiros esteve no local e informou que não houve feridos. Porém, o interior do antigo imóvel foi destruído.
“Ali era nosso depósito de produtos, guardávamos nosso estoque, documentos e embalagens. Essa casa era de nossos pais quando se casaram. Eu e minhas duas irmãs crescemos nela. O local, inclusive, passou por uma reforma recente e toda a parte elétrica foi refeita. Havia apenas um freezer ligado”, contou Romério.
A fábrica e a padaria, onde são fabricados pães, biscoitos, rosca seca, brote, doces, bolinho de chuva, mentira e geleias, não foram atingidas. Além dos produtos, havia peças de arte – quadros pintados por uma de suas irmãs, que é artista plástica e reside na Alemanha.