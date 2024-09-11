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Fogo destrói imóvel de fábrica de produtos caseiros em Marechal Floriano

Todo o estoque, embalagens e até documentos que eram guardados no local foram consumidos pelas chamas, segundo um dos donos da fábrica
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 set 2024 às 13:48

Publicado em 11 de Setembro de 2024 às 13:48

Um incêndio destruiu um tradicional imóvel às margens da BR 262, no km 54,5, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (11). No local eram armazenados produtos caseiros, todo o estoque, embalagens e até documentos da Dona Deja, fábrica de produtos caseiros (pães, bolos, biscoitos, etc). Segundo um dos proprietários, o prejuízo ainda não foi calculado.
Incêndio atinge casa em Marechal Floriano, na Região Serrana do ES
Incêndio atinge casa em Marechal Floriano, na Região Serrana do ES Crédito: Leitor | A Gazeta
Romério Luduvico, filho e sócio de Dejamira Ana Lube Luduvico, fundadora da fábrica, contou que foi avisado do incêndio por uma pessoa que passou pela rodovia e viu o fogo. O Corpo de Bombeiros esteve no local e informou que não houve feridos. Porém, o interior do antigo imóvel foi destruído.
“Ali era nosso depósito de produtos, guardávamos nosso estoque, documentos e embalagens. Essa casa era de nossos pais quando se casaram. Eu e minhas duas irmãs crescemos nela. O local, inclusive, passou por uma reforma recente e toda a parte elétrica foi refeita. Havia apenas um freezer ligado”, contou Romério.
A fábrica e a padaria, onde são fabricados pães, biscoitos, rosca seca, brote, doces, bolinho de chuva, mentira e geleias, não foram atingidas. Além dos produtos, havia peças de arte – quadros pintados por uma de suas irmãs, que é artista plástica e reside na Alemanha.

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