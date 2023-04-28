Fios caídos em rua atrapalham trânsito em Bento Ferreira, Vitória

Os motoristas que trafegam em Bento Ferreira, em Vitória, precisaram lidar com uma situação complicada na manhã desta sexta-feira (28). A fiação de um poste elétrico estava caída no meio da Rua Carlos Moreira Lima, perto da padaria Ledut.

O repórter fotográfico Ricardo Medeiros, de A Gazeta, esteve no local e registrou o momento em que a Guarda Municipal de Vitória auxiliava os condutores a realizarem o desvio do local onde estava a fiação.

Segundo os agentes, o motivo da queda dos fios seria, aparentemente, uma tentativa de furto de fios de cobre.

A EDP afirmou, em nota, que não são cabos de energia (rede elétrica) e que não houve ocorrência na rede da EDP. Segundo a concessionária, os cabos pertencem e são de responsabilidade das empresas de telecomunicações.

A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Vitória para saber mais sobre o ocorrido. O órgão retornou, por meio de nota, afirmando que guarnição da Guarda Municipal estava fazendo a ronda e se deparou com a situação. A equipe realizou um paliativo para liberar a via e acionou os responsáveis para manutenção e a via já está liberada.